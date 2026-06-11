Yapay Zekâ Çağında Üretim İlişkileri: Sessiz Bir Kopuş ve Vergi Devletinin Yeniden Doğuşu

Özet

Yapay zekâ temelli otomasyon, üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlarken, emek-sermaye ilişkisini ve toplumsal yapıyı köklü biçimde dönüştürmektedir. Bu çalışma, otomasyonun yalnızca istihdam üzerindeki etkilerini değil, aynı zamanda toplam talep, üretim ilişkileri ve toplumsal denge üzerindeki sonuçlarını sosyal demokrat bir perspektifle ele almaktadır. Analiz, piyasa mekanizmasının kendi iç dinamikleriyle bu dönüşümü dengeleyemediğini ve ortaya çıkan yapının sürdürülebilir olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda, vergi politikası, sosyal politika ve üretim yapılarının birlikte yeniden kurgulanması gerektiği savunulmaktadır.

Giriş

Sanayi Devrimi, emeği makineyle tanıştırmıştı; yapay zekâ ise emeği üretimin dışına itmeye başlıyor. Bu fark, yalnızca teknolojik değil, tarihsel bir kırılmayı işaret ediyor. Çünkü ilk kez bir üretim sistemi, kendi talep temelini sistematik biçimde aşındırıyor.

Bugün bir fabrikanın, bir bankanın ya da bir yazılım şirketinin aldığı otomasyon kararı, yalnızca maliyetleri düşürmüyor; aynı zamanda görünmez bir zincirleme etkiyle, o firmanın müşterilerini de azaltıyor. İşten çıkarılan her çalışan, aynı zamanda eksilen bir tüketici anlamına geliyor. Bu basit gerçek, uzun süre iktisat teorisinin dışında kaldı. Oysa artık merkezinde yer alıyor.

Şu soruyu sormak kaçınılmaz hâle geliyor:

Eğer otomasyon herkes için zararlıysa, neden kimse durmuyor?

Üretim İlişkilerinde Sessiz Kopuş

Bir sosyolog bu sürece baktığında, meseleyi yalnızca istihdam kaybı olarak görmez. Asıl dikkat çeken, üretim ilişkilerinin çözülmesidir. Çünkü kapitalist sistemde emek, yalnızca üretimin bir girdisi değil, aynı zamanda sistemin yeniden üretimini sağlayan temel unsurdur.

Ancak yapay zekâ ile birlikte bu bağ kopmaya başlıyor. Emek üretim sürecinden çekilirken, sermaye kendi kendine genişleyen bir yapıya dönüşüyor. Bu durum, klasik anlamda bir verimlilik artışından çok daha fazlasını ifade ediyor. Artık mesele, “daha az emekle daha çok üretmek” değil; “emeğe ihtiyaç duymadan üretmek” noktasına evriliyor.

Burada ortaya çıkan çelişki derindir: Üretim artarken, bu üretimi tüketecek gelir tabanı daralıyor.

Bu, kapitalizmin tarihsel olarak alışık olmadığı bir durumdur. Çünkü sistem, her zaman üretim ile tüketim arasında bir denge kurabilmişti. Yapay zekâ, bu dengeyi bozuyor.

Toplumsal Yapının Yeniden Şekillenmesi

Bir sosyal politikacı açısından bakıldığında, bu dönüşümün en görünür sonucu orta sınıfın aşınmasıdır. Uzun yıllar boyunca ekonomik ve siyasal istikrarın taşıyıcısı olan bu kesim, otomasyonun en doğrudan hedefi hâline gelmektedir.

Ancak daha derinde, yeni bir toplumsal katman oluşmaktadır. Bu katman, klasik işçi sınıfından farklıdır. Çünkü artık üretim sürecinin dışında kalmakta, ancak sistemle bağını tamamen koparamamaktadır. Geliri azalan, güvencesi zayıflayan ve geleceğe dair öngörüsü belirsizleşen bu kesim, ne tam anlamıyla üretimin içinde ne de tamamen dışında yer almaktadır.

Bu durum, yalnızca ekonomik değil, siyasal sonuçlar da doğurmaktadır. Gelir dağılımındaki bozulma, zamanla temsil krizine dönüşmekte; ekonomik güç ile siyasal güç arasındaki mesafe giderek kapanmaktadır.

Piyasanın Çıkmazı: Rasyonalite ve Sonuç Arasındaki Uçurum

Bir vergi uzmanı ya da iktisatçı için en çarpıcı nokta, sistemin nasıl işlediğidir. Her firma kendi açısından rasyonel bir karar alır. Maliyetleri düşürmek, rekabet avantajı sağlamak ve kârı artırmak ister. Bu amaçla otomasyona yönelir.

Ancak aynı kararı tüm firmalar aldığında ortaya çıkan sonuç, bireysel niyetlerden tamamen farklıdır. Talep daralır, satışlar düşer, kârlar geriler. Sistem, kendi rasyonelliği içinde irrasyonel bir sonuca ulaşır.

Bu durum, klasik piyasa mekanizmasının sınırlarını açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü burada sorun bilgi eksikliği ya da yanlış karar değildir. Sorun, kararların toplam etkisidir.

Sosyal Demokrat Bir Müdahale Mümkün mü?

Sosyal demokrasi, bu tür krizlere piyasa ile devlet arasında bir denge kurarak yanıt verir. Ancak yapay zekâ çağında bu dengeyi kurmak, geçmişe kıyasla daha karmaşık hâle gelmiştir.

Artık yalnızca gelir dağılımını düzeltmek yeterli değildir. Çünkü sorun, dağılımdan önce üretimin kendisinde ortaya çıkmaktadır. Üretim sürecine katılımın azalması, klasik sosyal politika araçlarını yetersiz kılmaktadır.

Bu noktada üç yönlü bir müdahale ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

İlk olarak, gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Artan eşitsizlikler, yalnızca sosyal bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik meselesidir.

İkinci olarak, üretim sürecine katılımın yeniden tanımlanması gerekir. İşçilerin yalnızca emekleriyle değil, üretim sürecinin diğer unsurlarıyla da ilişkilendirilmesi, yani ortaklık ve katılım mekanizmalarının geliştirilmesi önem kazanmaktadır.

Üçüncü ve en kritik alan ise vergi politikasıdır.

Vergi Devletinin Geri Dönüşü

Vergi politikası, uzun süre yalnızca gelir toplama aracı olarak görülmüştür. Oysa bugün çok daha temel bir işlev üstlenmek zorundadır: ekonomik dengeyi kurmak.

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73. maddesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını devletin görevi olarak tanımlar. Ancak yapay zekâ çağında bu ilkenin anlamı genişlemektedir.

Artık mesele yalnızca kimden ne kadar vergi alınacağı değildir. Asıl mesele, ekonomik sistemin sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağıdır.

Otomasyon üzerinden alınacak bir vergi, bu noktada kritik bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu vergi, firmaların yarattığı talep kaybını maliyetlerine yansıtarak, bireysel kararlar ile toplumsal sonuçlar arasındaki kopuşu onarabilir.⁴

Ancak bu tek başına yeterli değildir. Vergi politikası, sosyal politika ve üretim yapılarıyla birlikte düşünülmelidir. Aksi hâlde, yapılan müdahaleler geçici çözümler üretmekten öteye geçemez.

Önleyici Denge: Yeni Bir Toplumsal Sözleşme

Burada ortaya çıkan ihtiyaç, klasik refah devleti anlayışının ötesinde, yeni bir toplumsal sözleşmedir. Bu sözleşme, üretim ile tüketim arasındaki bağı yeniden kurmayı hedeflemelidir.

Bu çerçevede vergi, yalnızca bir mali araç değil; aynı zamanda toplumsal dengeyi sağlayan kurucu bir unsur hâline gelmektedir. Gelir transferleri, kamusal hizmetler ve üretim yapısına müdahaleler, birlikte ele alınmadıkça kalıcı bir çözüm mümkün görünmemektedir.

Bu nedenle mesele, “daha fazla vergi” ya da “daha az devlet” tartışmasının ötesine geçmiştir. Asıl soru şudur:

Üretimin insansızlaştığı bir dünyada, toplum nasıl ayakta kalacaktır?

Sonuç: Bir Yol Ayrımı

Yapay zekâ çağında karşı karşıya olduğumuz durum, teknik bir dönüşüm değil, sistemsel bir kırılmadır. Bu kırılma, üretim ilişkilerini, toplumsal yapıyı ve devletin rolünü yeniden tanımlamaktadır.

Eğer bu süreç piyasanın kendi dinamiklerine bırakılırsa, ortaya çıkacak yapı daha eşitsiz, daha kırılgan ve daha istikrarsız olacaktır. Ancak doğru kurgulanmış bir vergi ve sosyal politika bileşimi ile bu süreç, daha dengeli bir toplumsal yapıya evrilebilir.

Sonuç olarak:

Yapay zekâ çağında mesele yalnızca teknolojiyi yönetmek değil, toplumu yeniden kurmaktır.

Dipnotlar