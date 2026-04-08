Üniversiteyi Kısaltmak mı, Hayatın İçine Taşımak mı?

Türkiye’de üniversite eğitimi uzun yıllardır iki temel eleştirinin arasında sıkışmış durumdadır. Bir tarafta, gençlerin yıllarca eğitim almalarına rağmen mezun olduklarında iş bulmakta zorlanmaları; diğer tarafta ise sektörlerin “aradığımız nitelikte insan bulamıyoruz” yakınması yer almaktadır. Aslında bu iki sorun, aynı yapısal problemin farklı yüzlerinden ibarettir. Çünkü bugün üniversite ile hayat, üniversite ile sektör, üniversite ile üretim arasındaki mesafe giderek açılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın, isteyen ve başarılı öğrencilerin üniversiteyi üç yılda tamamlayabilmesine ilişkin yaptığı açıklamalar bu nedenle önemlidir. Kamuoyunda bu yaklaşım daha çok “üniversiteler üç yıla mı düşüyor?” sorusuyla tartışılsa da gerçekte konuşulan mesele bundan çok daha büyüktür. Asıl mesele; üniversitelerin nasıl daha esnek, daha uygulamalı, daha beceri odaklı ve daha üretim merkezli hale getirileceğidir.

Aslında YÖK Başkanı’nın açıklamalarının en güçlü tarafı da burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü uzun yıllardır birçok üniversite programı aynı içeriklerle, aynı ders başlıklarıyla, aynı sınav anlayışıyla ve aynı ezber mekanizmasıyla devam etmektedir. Dünya değişirken, üretim biçimleri dönüşürken, yapay zekâ hayatın merkezine yerleşirken ve meslekler yeniden tanımlanırken üniversitelerin aynı şekilde kalması zaten mümkün değildir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır: Türkiye’nin ihtiyacı yalnızca üniversiteyi bir yıl kısaltmak değildir. Türkiye’nin ihtiyacı, üniversiteyi hayata, sektöre, teknolojiye ve üretime yaklaştırmaktır.

Bugün artık üniversiteler yalnızca diploma veren kurumlar değil; öğrenciyi mesleğe, üretime, teknolojiye, girişimciliğe ve sürekli değişen iş dünyasına hazırlayan yapılar olmak zorundadır. Çünkü dünya yalnızca yeni meslekler üretmiyor; aynı zamanda mevcut mesleklerin içeriğini, beceri setlerini ve çalışma biçimlerini de kökten değiştiriyor.

Bir dönem yalnızca mühendislik bilgisi yeterli görülürken, bugün bir mühendisten veri okuryazarlığı, yapay zekâ farkındalığı, proje yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik bilgisi, dijital modelleme, iletişim, ekip yönetimi ve hatta finansal okuryazarlık beklenmektedir. Benzer şekilde hukukçular, hekimler, mimarlar, öğretmenler, sosyal bilimciler ve teknisyenler de yalnızca kendi alanlarının klasik bilgileriyle yetinememektedir.Bu nedenle üniversite eğitimini tartışırken asıl soru “kaç yıl sürecek?” değil, “öğrenci mezun olduğunda neyi yapabilir hale gelecek?” sorusu olmalıdır.

Bir dönem üniversiteler bilgiye ulaşmanın neredeyse tek adresiydi. Öğrenci üniversiteye gider, hocanın anlattığını dinler, not tutar, sınava girer ve mezun olurdu. Bugün ise bilgi artık yalnızca üniversite amfilerinde değil; internet ortamında, dijital platformlarda, uluslararası sertifika programlarında, çevrim içi derslerde, yapay zekâ uygulamalarında ve açık eğitim ağlarında dolaşıyor.

Artık bir öğrenci, dünyanın en iyi üniversitelerinin derslerine evinden erişebiliyor; yapay zekâ ile proje geliştirebiliyor, uluslararası sertifikalar alabiliyor; veri analizi, yazılım, proje yönetimi, tasarım, yabancı dil ve mesleki beceriler konusunda çevrim içi eğitimlerle kendini geliştirebiliyor.Bu durum üniversiteleri gereksiz hale getirmiyor; tam tersine üniversitelerin rolünü daha önemli ama daha farklı bir noktaya taşıyor. Çünkü gelecekte üniversiteler yalnızca bilgi veren kurumlar olmayacak; bilgiyi beceriye dönüştüren, öğrenciyi gerçek hayatla tanıştıran, sektörle buluşturan, proje yaptıran, sorun çözdüren ve öğrenciyi değişen dünyaya hazırlayan kurumlar olmak zorunda kalacaktır.

Öğrencinin yalnızca teorik bilgiyle mezun olması artık yeterli değildir. Çünkü iş dünyası diploma kadar, hatta çoğu zaman diplomadan daha fazla şekilde, öğrencinin gerçek bir projede görev alıp almadığına, sektörle temas kurup kurmadığına, takım çalışması yapıp yapmadığına, dijital araçları kullanıp kullanamadığına, problemleri analiz edip çözüm üretebilme kapasitesine, iletişim becerisine ve yeni teknolojilere adapte olma yeteneğine bakmaktadır.

Eğer üniversiteler bu sorulara güçlü cevaplar veremiyorsa, dört yılın sonunda verilen diploma öğrenciyi iş hayatında korumaya yetmeyecektir.Kamuoyunda sık sık “geleceğin meslekleri” tartışılıyor. Yapay zekâ uzmanlığı, veri analistliği, siber güvenlik, robotik sistemler, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik yönetimi, dijital tasarım, uzaktan sağlık hizmetleri ve akıllı tarım teknolojileri gibi alanlar ön plana çıkıyor. Ancak gözden kaçan daha önemli bir konu vardır: Bugünkü mesleklerin geleceği.

Çünkü önümüzdeki dönemde tamamen yok olacak meslek sayısından daha fazla, dönüşecek meslek olacaktır. Örneğin geleceğin madencilik mühendisi yalnızca rezerv hesabı yapan kişi olmayacak; çevre yönetimi, dijital maden modellemesi, yapay zekâ destekli üretim optimizasyonu ve sürdürülebilirlik raporlamasını da bilmek zorunda kalacaktır. İnşaat mühendisi yalnızca betonarme hesabı yapan kişi olmayacak; BIM, dijital ikiz sistemleri, deprem performans modellemeleri ve enerji verimliliği konularında da uzmanlaşacaktır.

Patlayıcı mühendisliği alanında çalışanlar yalnızca delme-patlatma tasarımı yapmayacak; çevresel titreşim analizi, dijital izleme, uzaktan sensör sistemleri, risk analizi, yapay zekâ destekli titreşim tahmini ve sürdürülebilir kazı teknolojileriyle birlikte çalışacaktır. Hukukçular yapay zekâ, veri güvenliği, siber suçlar ve dijital etik alanlarında yeni uzmanlıklar geliştirmek zorunda kalacaktır. Hekimler ise biyoteknoloji, veri analizi, uzaktan tanı ve robotik destekli tedavi süreçlerini yönetmek durumunda kalacaktır.Dolayısıyla üniversitelerin görevi yalnızca yeni meslekler açmak değil; mevcut meslekleri de geleceğe hazırlamaktır.

Türkiye’de uzun yıllar boyunca üniversite-sanayi iş birliği çoğu zaman birkaç protokol, birkaç teknik gezi, birkaç staj programı veya sembolik danışma kurullarıyla sınırlı kaldı. Oysa gerçek iş birliği, sektörün üniversite programlarının içine girmesiyle mümkündür.

Bugün pek çok bölümde öğrenciler mezun olduklarında sektörün kullandığı yazılımları bilmeden, sahayı görmeden, üretim süreçlerine katılmadan ve gerçek proje tecrübesi edinmeden iş hayatına başlamaktadır. Bu durum hem öğrenciyi hem işvereni hem de ülke ekonomisini yavaşlatmaktadır.

Bu nedenle yeni dönemde her bölüm için sektör temsilcilerinin yer aldığı aktif danışma kurulları kurulmalı, müfredatlar iki veya üç yılda bir güncellenmelidir. Staj yalnızca evrak işi olmaktan çıkarılmalı; ölçülebilir, raporlanabilir ve sektör tarafından değerlendirilebilir hale getirilmelidir. Öğrencilerin en az bir dönemini sahada, işletmede, laboratuvarda veya proje ortamında geçireceği hibrit modeller geliştirilmelidir.

Üniversite bünyesinde gerçek sektör problemlerine yönelik proje atölyeleri kurulmalı; sanayi kuruluşları üniversitelere yalnızca sponsor değil, aynı zamanda ortak eğitim paydaşı olarak dahil edilmelidir. Meslek odaları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve yerel yönetimler de yükseköğretim planlamasının doğal aktörleri haline gelmelidir.

Özellikle mühendislik, sağlık, hukuk, tarım, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında teorik ders yükünün bir kısmı azaltılarak uygulama, proje, laboratuvar, saha çalışması ve dijital beceri içerikleri artırılmalıdır.

Geleceğin en önemli gerçeği, insanların artık bir meslek öğrenip ömür boyu aynı bilgiyle çalışamayacak olmasıdır. Önümüzdeki dönemde üniversiteler yalnızca 18-25 yaş arası gençlere eğitim veren kurumlar olmaktan çıkacaktır. Üniversiteler aynı zamanda çalışanlara, meslek değiştirmek isteyenlere, işini kaybedenlere, yeni teknolojiye uyum sağlamak isteyenlere, emeklilik sonrası ikinci kariyer planlayanlara, kamu personeline, kadınlara, genç girişimcilere, teknik personele ve mavi yakalı çalışanlara yaşam boyu eğitim veren merkezlere dönüşecektir.

Bunun için mikro sertifika programları, modüler eğitimler, çevrim içi dersler, hibrit eğitim modelleri, kısa dönem uzmanlık programları ve üniversite-sanayi ortak sertifikaları yaygınlaştırılmalıdır. Çünkü bugün dört yıllık bir diploma, mezuniyet anında tamamlanan bir süreç değil; yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğunun yalnızca ilk aşaması haline gelmektedir.

Türkiye genç nüfusu, üniversite sayısı ve akademik kapasitesi bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin ekonomik değere, teknolojik üretime ve nitelikli istihdama dönüşebilmesi için üniversitelerin daha cesur bir dönüşüm geçirmesi gerekmektedir.Üniversiteyi üç yılda bitirmek bazı öğrenciler için doğru bir model olabilir. Özellikle yüksek performans gösteren, yaz okulunu verimli kullanan, yabancı dil ve dijital beceri bakımından öne çıkan öğrenciler için bu tür esnek modeller avantaj sağlayabilir.

Ancak bu dönüşüm yalnızca dersleri sıkıştırarak veya süreyi azaltarak başarıya ulaşamaz. Asıl ihtiyaç duyulan şey; daha güncel müfredat, daha fazla uygulama, daha güçlü sektör ilişkisi, daha esnek program yapısı, daha yoğun dijital içerik, daha fazla yabancı dil ve iletişim becerisi, daha güçlü proje kültürü, daha fazla yaşam boyu eğitim imkânı ve daha ölçülebilir mezun yeterlilikleridir.

Üniversiteyi yeniden düşünmek zorundayız. Çünkü dünya değişiyor, meslekler değişiyor, bilgi değişiyor, üretim değişiyor. Eğer üniversiteler bu değişimi yalnızca izleyen kurumlar olarak kalırsa, mezunlar da iş dünyasının gerisinde kalacaktır.Oysa doğru planlanmış bir dönüşümle üniversiteler yalnızca diploma veren kurumlar değil; ülkenin ekonomik kalkınmasını, teknolojik rekabet gücünü ve toplumsal gelişimini taşıyan en önemli merkezler haline gelebilir.

Özetle bugün tartışmamız gereken konu, üniversitenin kaç yıl süreceği değil; ülkenin geleceğini taşıyacak insanları nasıl yetiştireceğimizdir.