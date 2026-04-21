Türkiye’de Siyasal Alan Daralmıştır; Toplumcu Siyaset Zorunludur

Bu çalışma, küresel kapitalizmin yapısal sorun dinamikleri ile Türkiye’deki siyasal alanın daralması arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Enerji tedarik zincirlerindeki kırılmalar, kalıcı enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimler, yalnızca ekonomik dengeleri değil, siyasal mücadele biçimlerini de dönüştürmektedir. Türkiye özelinde bu süreç; yeniden fiyatlama mekanizmaları, kamu maliyesi üzerindeki baskı ve artan otoriterleşme eğilimleri üzerinden derinleşmektedir. Çalışma, mevcut siyasal aktörlerin bu konjonktürü okuyamaması nedeniyle stratejik hatalar ürettiğini; özellikle örgütsüz toplumsal tepki, operasyonel siyaset tuzakları ve dar ölçekli mücadele alanlarına yönelimin siyasal kapasiteyi zayıflattığını ileri sürmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de Toplumcu Siyasetin yeniden inşasının; emek temelli, örgütlü ve katılımcı bir siyasal hat üzerinden mümkün olduğu savunulmaktadır. Sonuç olarak, mevcut siyasal yapıların krizi yönetme kapasitesinin sınırlı olduğu ve yeni bir siyasal dönemin zorunlu hale geldiği ortaya konulmaktadır.

Son yıllarda küresel sistem, yalnızca ekonomik dalgalanmalarla değil; aynı zamanda yapısal kırılmalarla karakterize edilen çok katmanlı bir kriz sürecine girmiştir. Enerji tedarik zincirlerindeki kopuşlar, maliyet enflasyonunun kalıcılaşması ve bölgesel savaşların sürekliliği, kapitalist sistemin yeniden üretim koşullarını zorlamaktadır. Bu durum, özellikle çevre ekonomilerde daha derin siyasal ve ekonomik sonuçlar doğurmaktadır.

Türkiye, bu kırılgan yapının en yoğun hissedildiği ülkelerden biridir. Ekonomik baskıların siyasal alanı daraltması ve mevcut siyasal aktörlerin bu süreci yönetmekte yetersiz kalması, yeni bir siyasal form arayışını zorunlu hale getirmektedir.

Kuramsal Çerçeve

1.1. Küresel Kapitalizmin Sorun Dinamikleri

Küresel kapitalizm, özellikle 2008 finansal krizinden bu yana, istikrarlı büyüme dinamiklerini kaybetmiş; düşük büyüme, yüksek borçlanma ve artan eşitsizliklerle karakterize edilen bir yapıya evrilmiştir. Enerji krizleri ve tedarik zinciri kırılmaları, bu yapısal sorunları derinleştirmiştir.

Wallerstein’ın Dünya-Sistemleri Teorisi, merkez-çevre ilişkilerinin kriz dönemlerinde daha sert biçimde yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır (Wallerstein, 2004). Bu bağlamda Türkiye gibi yarı-çevre ülkeler, krizlerin yükünü daha ağır taşımaktadır.

1.2. Siyasal Alanın Daralması ve Otoriterleşme

Ekonomik sorunların arttığı ve servet transferlerinin yoğun olduğu dönemlerde devletlerin otoriterleşme eğilimleri artmaktadır. Bu süreçte:

-Yürütme gücü merkezileşir

-Karar alma mekanizmaları daralır

-Siyasal rekabet alanı sınırlanır

Türkiye’de de benzer bir eğilim gözlemlenmektedir.

1.3. Toplumcu Siyaset ve Sınıf Temelli Yaklaşım

Gramsci’nin hegemonya kavramı, siyasal iktidarın yalnızca zor aygıtlarıyla değil, rıza üretimiyle sürdürüldüğünü vurgular. Bu bağlamda, Toplumcu Siyasetin yeniden inşası; yalnızca seçim kazanmak değil, toplumsal güç ilişkilerini dönüştürmek anlamına gelir.

2. Türkiye’de Siyasal Alanın Yapısal Sorunları

2.1. Örgütsüz Toplumsal Tepki

Türkiye’de geniş toplumsal kesimlerde ciddi bir memnuniyetsizlik bulunmasına rağmen, bu tepki örgütlü bir siyasal güce dönüşememektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, güven veren, demokratik ve katılım kanalları açık bir siyasal yapının eksikliğidir.

2.2. Operasyonel Siyaset ve Stratejik Dağınıklık

İktidarın oluşturduğu operasyonel siyaset alanları, muhalefeti reaktif bir pozisyona itmekte; stratejik odak kaybına yol açmaktadır. Bu durum, siyasal mücadelenin parçalanmasına ve aşınmasına neden olmaktadır.

2.3. Dar Ölçekli Siyaset ve Ara Seçim Tartışmaları

Ara seçim gibi sınırlı mücadele alanları, iktidarın avantajlı olduğu zeminlerdir. Bu tür tartışmalar, geniş ölçekli siyasal mücadeleyi zayıflatmakta ve toplumsal enerjinin yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır.

2.4. Program ve Kadro Krizi

Türkiye’de muhalefetin en temel sorunları: Programatik netliğin olmaması, sınıf temelli siyasetin zayıflığı ve liyakatli kadro eksikliği olarak öne çıkmaktadır.

3. Tartışma: Siyasal Mücadelenin Yeniden Tanımlanması

Bu çalışma, mevcut siyasal mücadelenin üç temel eksende yeniden tanımlanması gerektiğini ileri sürmektedir:

3.1. Örgütlü Güç İnşası

Siyasal başarı, bireysel liderlikten çok örgütlü kapasiteye dayanır.

3.2. İdeolojik Netlik

Neoliberal söylemlerin ötesinde, emek temelli bir siyasal çerçeve oluşturulmalıdır.

3.3. Toplumsal Katılım

Siyasal süreçler, geniş toplumsal kesimlerin aktif katılımına açılmalıdır.

Sonlandırırken,

Türkiye’de mevcut siyasal yapı, küresel kriz koşullarında ortaya çıkan yeni dinamikleri yönetmekte yetersiz kalmaktadır. Ekonomik kırılganlıklar, siyasal alanın daralması ve stratejik hatalar, bu yetersizliği derinleştirmektedir. Bu bağlamda: Yeni bir siyasal dönem kaçınılmazdır, Bu dönem, bireysel aktörler üzerinden değil, örgütlü toplumsal güçler üzerinden inşa edilmelidir. Emek temelli, katılımcı ve ideolojik olarak net bir siyasal hat zorunludur Aksi takdirde, mevcut sorunlar yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal bir çözülmeye de yol açacaktır.