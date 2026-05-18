TOPLUMCU SİYASETE KATKI RAPORU – 9

Neoliberalizmin Hedeflerine Karşı Toplumcu Siyasetin Stratejik Meydan Okuması

Neoliberalizm, çağdaş kapitalizmin yalnızca bir evresi değil; toplumsal ilişkilerin tamamını yeniden kurmayı hedefleyen kapsamlı bir iktidar projesidir. Bu proje, kamusal alanı daraltarak, emeği güvencesizleştirerek ve devleti piyasa lehine yeniden yapılandırarak işleyen bir hegemonya üretir. Bu çalışma, neoliberalizmin yapısal hedeflerini çözümleyerek, toplumcu siyasetin bu hedeflere karşı geliştirmesi gereken kurucu ve stratejik karşı-programı ortaya koymaktadır. Çalışma; kamusal mülkiyetin yeniden tesisi, emek merkezli yeniden dağıtım, evrensel kamusal hizmetler ve demokratik planlama ekseninde, yalnızca eleştirel değil, uygulanabilir bir siyasal-ekonomik model önermektedir. Amaç, neoliberal düzenin sınırlarını teşhir etmek değil; onun yerine geçebilecek tarihsel bir alternatifin teorik ve pratik çerçevesini inşa etmektir.

NEOLİBERALİZM BİR EKONOMİ POLİTİKASI DEĞİL, BİR İKTİDAR REJİMİDİR

Neoliberalizm çoğu zaman “serbest piyasa politikaları” başlığı altında indirgenerek okunur. Oysa bu yaklaşım, neoliberalizmin tarihsel ve yapısal niteliğini kavramakta yetersizdir. Neoliberalizm, Karl Polanyi’nin tarif ettiği “piyasanın toplumu yutması” sürecinin ileri bir aşamasıdır; ancak ondan farklı olarak bu süreci bilinçli bir siyasal mühendislik projesi haline getirir.

Bu bağlamda neoliberalizm üç düzeyde işler:

Ekonomik düzeyde: Kamusal varlıkların piyasaya devri ve sermaye birikiminin hızlandırılması Siyasal düzeyde: Devletin, piyasa düzenini koruyan ve yeniden üreten bir aygıta dönüştürülmesi İdeolojik düzeyde: Rekabetin, bireyciliğin ve piyasa rasyonalitesinin toplumsal norm haline getirilmesi

Dolayısıyla neoliberalizm, yalnızca bir ekonomi politikası değil; toplumun bütününü yeniden biçimlendiren bir iktidar rejimidir.

NEOLİBERAL HEGEMONYANIN ÇEKİRDEK HEDEFLERİ

Neoliberal projenin başarısı, görünürde teknik ama özünde siyasal olan üç temel hedef üzerinden şekillenir:

Kamusal Alanın Tasfiyesi

Özelleştirme yalnızca mülkiyet devri değildir; aynı zamanda kamusal karar alma kapasitesinin piyasaya devredilmesidir. Bu süreçte yurttaş, hak sahibi bir özne olmaktan çıkar, müşteri konumuna indirgenir.

Emeğin Sistematik Zayıflatılması

Esnekleşme, taşeronlaşma ve güvencesizleşme politikaları, emek gücünü parçalayarak kolektif pazarlık kapasitesini ortadan kaldırır. Bu durum, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal bir güç kaybı yaratır.

Devletin Yeniden Kodlanması

Neoliberalizm devleti küçültmez; onu yeniden programlar. Devlet artık sosyal hakların garantörü değil, piyasa düzeninin koruyucusudur. Bu dönüşüm, “rekabet devleti” kavramıyla somutlaşır.

TOPLUMCU SİYASETİN TARİHSEL GÖREVİ: KARŞI-HEGEMONYA İNŞASI

Toplumcu siyaset, neoliberalizme karşı yalnızca bir “itiraz” siyaseti olarak konumlanamaz. Bu yaklaşım, sistemin sınırları içinde kalır ve onu yeniden üretir. Gereken şey, Antonio Gramsci’nin kavramsallaştırdığı anlamda bir karşı-hegemonya inşasıdır.

Bu inşa, dört kurucu eksen üzerine oturur:

Kamusal Mülkiyet: Ekonomik Egemenliğin Yeniden Tesisi

Enerji, su, ulaşım, eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlar, piyasa mekanizmasına bırakıldığında toplumsal refah değil, kâr maksimizasyonu belirleyici olur. Bu nedenle kamusal mülkiyet, ideolojik bir tercih değil, ekonomik zorunluluktur.

Ancak bu yeni kamusallık:

-Merkeziyetçi değil, çok katmanlı

-Bürokratik değil, katılımcı

-Verimsiz değil, hesap verebilir olmalıdır

Emek Merkezli Düzen: Demokrasinin Maddi Temeli

Demokrasi yalnızca sandıkla değil, üretim ilişkileriyle belirlenir. Güvencesiz emek üzerine kurulu bir toplumda siyasal eşitlik mümkün değildir.

Bu nedenle:

-Yaşanabilir ücret bir hak olarak tanımlanmalı

-Sendikal örgütlenme yeniden güçlendirilmeli

-Servet ve rant vergilendirilmelidir

3. Evrensel Kamusal Hizmetler: Piyasa Dışına Çıkarma (De-commodification)

Toplumcu siyasetin en radikal müdahalesi, temel yaşam alanlarını piyasa dışına çıkarmaktır. Sağlık, eğitim, barınma, ulaşım, su, enerji ve bakım hizmetleri birer meta değil, kamusal hak olarak yeniden tanımlanmalıdır.

Bu yaklaşım, yalnızca yoksulluğu azaltmaz; aynı zamanda bireyi piyasa bağımlılığından kurtarır.

Demokratik Planlama: Rastlantısallığa Karşı Toplumsal Akıl

Piyasa, kaynakları etkin dağıttığı iddiasına rağmen, kriz üretme kapasitesi yüksek bir mekanizmadır. Demokratik planlama, bu rastlantısallığı toplumsal akılla ikame eder.

Bu planlama:

-Yukarıdan dayatılan değil

-Yerel ve merkezi düzeyin etkileşimiyle şekillenen

-Şeffaf ve denetlenebilir bir yapı olmalıdır

SİYASETİN DÖNÜŞÜMÜ: ANLATAN DEĞİL, DEĞİŞTİREN

Neoliberalizm yalnızca ekonomiyle değil, dil ve duygu ile de kurulur. Bu nedenle toplumcu siyaset, yalnızca politika üretmekle değil, yeni bir siyasal dil ve duygu bütünlüğü kurmakla yükümlüdür. Bu dil ve duygu:

-Korku değil güvence üretmeli

-Belirsizlik değil gelecek tasavvuru sunmalı

-Retoriklerle değil toplumsal dönüşümle mobilize olmalı

-Soyut idealler değil somut yaşam iyileşmeleri vaat etmelidir.

Toplumcu Siyaset ’in başarısı, programının doğruluğundan çok, bu programın toplumda inandırıcı bir hikâyeye dönüşebilmesine bağlıdır.

RİSKLER, SINIRLAR VE TARİHSEL FIRSAT

Her dönüşüm süreci direnç üretir. Sermaye hareketliliği, bürokratik kapasite eksikliği ve uluslararası baskılar bu sürecin başlıca sınırlarıdır. Ancak mevcut küresel krizler (eşitsizlik, iklim, gıda, enerji) neoliberal modelin sürdürülemezliğini açık biçimde ortaya koymuştur. Bu durum, Toplumcu Siyaset için tarihsel bir fırsat yaratmaktadır.

SONUÇ: TARİHSEL BİR EŞİKTE SİYASET

Neoliberalizm artık yalnızca eleştirilen bir sistem değil; işlevsel sınırlarına ulaşmış bir modeldir. Bu noktada mesele, onun hatalarını teşhir etmek değil, yerine geçecek sistemi kurmaktır. Toplumcu Siyaset için bu görev nettir:

-Kamusal mülkiyeti yeniden kurmak

-Emeği ve örgütlerini güçlendirmek

-Temel hizmetleri evrenselleştirmek

-Ekonomiyi demokratik planlamayla yönlendirmek

Bu dört eksen, yalnızca bir politika seti değil; yeni bir toplumsal sözleşmenin temelidir. Ve bu sözleşme, yalnızca daha adil bir düzen değil; daha özgür bir toplumun da ön koşuludur.