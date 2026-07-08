TOPLUMCU SİYASETE KATKI RAPORU – 18

NATO’NUN DÖNÜŞEN GÜVENLİK PARADİGMASINA KARŞI

TOPLUMCU GÜVENLİK PROGRAMI / KURAMI

21. Yüzyılda Sol Sosyal Demokrasinin Güvenlik Perspektifi Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme

Yirmi birinci yüzyıl, güvenlik kavramının anlamını kökten değiştirmektedir. Geçmişte güvenlik büyük ölçüde sınırların korunması, askerî kapasitenin güçlendirilmesi ve devletlerin egemenliğinin sürdürülmesiyle ilişkilendirilirken, günümüzde ekonomik kırılganlıklar, enerji bağımlılığı, teknolojik rekabet, dijital altyapılar, yapay zekâ, iklim krizi ve küresel üretim zincirleri de güvenliğin ayrılmaz parçaları hâline gelmiştir. Böylece güvenlik, yalnızca savaş zamanına ilişkin bir kavram olmaktan çıkmış; ekonomik kalkınmayı, kamu bütçelerini, bilim politikalarını ve toplumsal yaşamın bütününü etkileyen stratejik bir yönetim alanına dönüşmüştür.

Bu dönüşümün en belirgin kurumsal aktörlerinden biri NATO’dur. Son yıllarda yayımlanan stratejik belgeler, ittifakın yalnızca askerî savunma örgütü olmadığını; aynı zamanda teknoloji, enerji, siber güvenlik, kritik altyapılar ve küresel ekonomik rekabet alanlarında da belirleyici bir rol üstlenmeye yöneldiğini göstermektedir. Ancak tam da bu noktada önemli bir siyasal boşluk ortaya çıkmaktadır. NATO güvenlik anlayışını sürekli güncellerken, sol ve sosyal demokrat siyaset büyük ölçüde geçmiş dönemin kavramlarıyla konuşmaya devam etmektedir. Bu nedenle sorun yalnızca NATO’nun ne yaptığı değildir. Asıl sorun, NATO’nun temsil ettiği yeni güvenlik anlayışına karşı toplumcu siyasetin nasıl bir güvenlik programı geliştireceğidir.

Bu çalışma, güvenlik tartışmasını sloganlardan çıkarıp kuramsal ve programatik bir zemine taşımayı amaçlamaktadır. NATO’nun yeni güvenlik anlayışını analiz ederek buna karşı emek, sosyal devlet, demokratik meşruiyet, teknolojik bağımsızlık ve kamusal planlama ekseninde alternatif bir Toplumcu Güvenlik Programı önermektedir

I. NATO’NUN DÖNÜŞEN GÜVENLİK PARADİGMASI

Soğuk Savaş sonrasında NATO’nun karşı karşıya kaldığı temel sorun, varlığını hangi gerekçelerle sürdüreceği olmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte askerî tehdidin ortadan kalktığı yönündeki değerlendirmeler, ittifakın tarihsel işlevini yitirdiği yorumlarını beraberinde getirmiştir. Ancak geçen otuz yıllık süreç bunun tam tersini göstermiştir. NATO yalnızca varlığını korumamış, güvenlik anlayışını da köklü biçimde değiştirmiştir.

Bugün güvenlik yalnızca askerî saldırılara karşı hazırlık anlamına gelmemektedir. Yapay zekâ teknolojileri, yarı iletken üretimi, enerji arz güvenliği, veri merkezleri, siber saldırılar, uzay teknolojileri, kritik madenler ve küresel tedarik zincirleri NATO’nun güvenlik belgelerinde merkezi başlıklar hâline gelmiştir. Bu durum yalnızca askerî stratejide değil, güvenlik kavramının siyasal niteliğinde de önemli bir değişimi ifade etmektedir. Çünkü güvenlik artık ekonomiyi de yöneten bir kavramdır.

Savunma bütçeleri yalnızca silah sistemlerini değil; bilimsel araştırmaları, sanayi yatırımlarını, teknolojik gelişmeyi ve kamu kaynaklarının dağılımını da belirlemektedir. Güvenlik, kamu yönetiminin bütününe yayılan stratejik bir planlama aracına dönüşmektedir. Dolayısıyla NATO’nun dönüşümü yalnızca askerî bir dönüşüm değildir. Aynı zamanda küresel kapitalizmin güvenlik anlayışının yeniden örgütlenmesidir.

Tam da bu nedenle NATO üzerine yürütülen tartışmaların yalnızca askerî ittifak ekseninde sürdürülmesi, yaşanan dönüşümün önemli bölümünü gözden kaçırmaktadır. Bugün tartışılması gereken yalnızca NATO’nun genişlemesi değil; güvenliğin hangi toplumsal öncelikler doğrultusunda yeniden tanımlandığıdır.

II. SOLUN TARİHSEL AÇMAZI

Türkiye’de sol ve sosyal demokrat hareket, NATO’ya yönelik eleştirisini tarihsel olarak anti-emperyalist bir perspektif üzerinden geliştirmiştir. Bu yaklaşımın tarihsel dayanakları güçlüdür. Askerî darbeler, bağımlılık ilişkileri, silahlanma politikaları ve uluslararası müdahaleler dikkate alındığında NATO eleştirisi meşru bir siyasal zemine sahiptir. Ancak tarihsel olarak haklı olmak, güncel olarak yeterli olmak anlamına gelmez. Bugün güvenlik yalnızca askerî ittifaklar üzerinden kurulmamaktadır.

Enerji politikaları…

Teknolojik bağımlılıklar…

Veri güvenliği…

Kritik altyapılar…

Yapay zekâ…

Küresel üretim ağları…

Güvenliğin asli unsurları hâline gelmiştir.

Buna rağmen sol muhalefetin önemli bir bölümü hâlâ NATO’yu yalnızca askerî bir ittifak olarak tartışmaktadır. İşte temel kuramsal eksiklik burada ortaya çıkmaktadır. Sorun NATO’nun yanlış analiz edilmesi değildir. Sorun, NATO’nun temsil ettiği yeni güvenlik anlayışına karşı toplumcu bir güvenlik programının henüz geliştirilememiş olmasıdır.

Bugün NATO zirveleri sırasında yasaklanan sokakları anlatmak, birkaç protesto düzenlemek veya tarihsel NATO eleştirilerini tekrar etmek kuşkusuz siyasal tepkinin bir parçasıdır. Ancak bunların hiçbiri tek başına yeni güvenlik paradigmasına karşı alternatif oluşturmaz. Çünkü artık tartışma yalnızca askerî değildir.

Ekonomiktir.

Teknolojiktir.

Toplumsaldır.

Dolayısıyla “Toplumcu Siyasetin” görevi yalnızca itiraz etmek değil, güvenliği yeniden tanımlamaktır. İşte bu çalışma tam da bu ihtiyaçtan doğmaktadır.

III. TOPLUMCU GÜVENLİK PROGRAMI / KURAMI:

GÜVENLİĞİ YENİDEN TANIMLAMAK

Bir siyasal hareketin gücü yalnızca eleştiri kapasitesiyle değil, alternatif üretebilme yeteneğiyle ölçülür. Bu nedenle NATO’nun dönüşen güvenlik anlayışına yönelik eleştiriler, toplumun önüne yeni bir güvenlik programı koyamadığı sürece eksik kalacaktır. Sol ve sosyal demokrat siyasetin bugün karşı karşıya olduğu temel sorun da tam olarak budur. Tarihsel olarak güçlü bir NATO eleştirisine sahip olmasına rağmen, yirmi birinci yüzyılın güvenlik sorunlarına yanıt verecek bütünlüklü bir toplumcu güvenlik programı henüz oluşturulamamıştır.

Oysa güvenlik alanı boş bırakıldığında, bu alanı mutlaka başka siyasal aktörler doldurur. Güvenliği yalnızca askerî güç, jeopolitik rekabet ve sermaye merkezli kalkınma anlayışı üzerinden tanımlayan yaklaşımlar, toplumun geleceğini de aynı eksende şekillendirmeye başlar. Bu nedenle toplumcu siyaset açısından mesele, güvenlik kavramını reddetmek değil; onu yeniden tanımlamaktır.

Toplumcu güvenlik programının temel çıkış noktası, güvenliği devletin mutlak önceliği olmaktan çıkarıp toplumun ortak yaşam koşullarının korunması olarak ele almaktır. Çünkü güçlü devlet ile güçlü toplum her zaman aynı anlama gelmez. Tarih boyunca birçok siyasal iktidar, “devlet güvenliği” söylemiyle demokratik hakları sınırlandırmış, kamu kaynaklarını dar toplumsal kesimlerin çıkarları doğrultusunda kullanmış ve güvenlik kavramını siyasal meşruiyet üretmenin aracı hâline getirmiştir. Toplumcu siyaset ise güvenliğin nihai amacının devlet aygıtını değil, toplumu korumak olduğunu savunur.

Bu yaklaşımın ilk sonucu, emeğin güvenliğinin ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmesidir. Üretim gücünü kaybeden, gençlerini göçe zorlayan, bilim insanlarını ülkede tutamayan, çalışanlarını güvencesizliğe mahkûm eden bir toplumun yalnızca askerî kapasitesini artırarak güvenliğini sağlayabilmesi mümkün değildir. Güvenlik, insanların gelecek kaygısı duymadan yaşayabildiği, emeğin korunduğu ve üretimin sürdürülebilir olduğu toplumsal zeminde anlam kazanır. Bu nedenle tam istihdam, sendikal haklar, adil gelir dağılımı ve nitelikli üretim, yalnızca ekonomik hedefler değil; aynı zamanda güvenlik politikalarının temel bileşenleridir.

İkinci olarak, sosyal devlet güvenliğin alternatifi değil, ön koşuludur. Sağlık hizmetlerinin piyasalaştığı, kamusal eğitimin zayıfladığı, barınma hakkının ekonomik güce bağlı hâle geldiği toplumlarda yalnızca dış tehditlere karşı hazırlıklı olmak gerçek güvenlik üretmez. Güçlü toplumlar, yalnızca güçlü ordularıyla değil; güçlü kamu kurumlarıyla ayakta kalırlar. Eğitim sistemi çökmüş, sağlık sistemi zayıflamış ve sosyal koruma mekanizmaları aşınmış ülkelerde güvenlik politikalarının sürdürülebilirliği de giderek zayıflar. Toplumcu güvenlik anlayışı bu nedenle sosyal devleti bir harcama kalemi değil, stratejik bir güvenlik yatırımı olarak değerlendirir.

Üçüncü olarak, teknolojik bağımsızlık güvenliğin yeni belirleyicisidir. Günümüzde ülkelerin bağımsızlığı yalnızca sınırlarını koruma kapasitesiyle değil, kritik teknolojileri üretme yeteneğiyle de ölçülmektedir. Yapay zekâ, yarı iletken teknolojileri, haberleşme altyapıları, siber güvenlik sistemleri ve veri egemenliği, geleceğin siyasal ve ekonomik rekabetinin temel alanlarıdır. Ancak toplumcu yaklaşım, bu alanların yalnızca piyasanın veya askerî-endüstriyel yapıların ihtiyaçlarına göre şekillenmesini kabul etmez. Bilimsel araştırmaların kamucu planlama içerisinde desteklenmesi, stratejik teknolojilerin toplumsal fayda doğrultusunda geliştirilmesi ve dijital altyapıların demokratik denetime açık olması, güvenliğin ayrılmaz unsurlarıdır. Bu nedenle Toplumcu Siyaset teknoloji politikalarını yalnızca sanayi politikası olarak değil, kamusal güvenlik politikası olarak değerlendirmek zorundadır.

Dördüncü olarak, demokratik meşruiyet güvenliğin temel şartıdır. Güvenlik adına demokratik hakların sınırlandırılması, kısa vadede istikrar görüntüsü yaratsa bile uzun vadede toplumsal meşruiyeti zayıflatır. İfade özgürlüğü, örgütlenme hakkı, bağımsız yargı ve şeffaf kamu yönetimi, güvenliği zayıflatan değil güçlendiren kurumlardır. Güvenlik politikaları demokratik denetime ne kadar açık olursa, toplumun bu politikalara duyduğu güven de o ölçüde artacaktır. Toplumcu güvenlik anlayışı, yurttaşı güvenliğin nesnesi değil, öznesi olarak kabul eder.

Son olarak, toplumcu güvenlik programı dış politikayı sürekli askerî bloklaşmalar üzerinden okumaz. Bölgesel diplomasi, uluslararası hukuk, ekonomik iş birliği ve halklar arasında dayanışma, güvenliğin tamamlayıcı unsurları değil; doğrudan kurucu ilkeleridir. Barış, yalnızca savaşın olmaması değildir. Barış; adaletin, karşılıklı güvenin, ekonomik eşitliğin ve demokratik iş birliğinin kurumsallaşmasıdır. Bu nedenle toplumcu siyaset açısından güvenlik, sürekli silahlanma yarışıyla değil; çatışma nedenlerini azaltan siyasal ve ekonomik politikalarla güçlendirilir.

Bu çerçevede toplumcu güvenlik programı, NATO’nun temsil ettiği güvenlik anlayışına yalnızca eleştirel bir tepki değildir. Aynı zamanda alternatif bir siyasal yönelimdir. Güvenliği jeopolitik rekabetten toplumsal dayanışmaya; askerî kapasiteden kamusal kalkınmaya, sermaye merkezli planlamadan toplum merkezli planlamaya yönelten yeni bir siyasal perspektif önerisidir.

İşte toplumcu siyasetin önündeki tarihsel görev de budur. NATO’nun dönüşen güvenlik paradigmasını yalnızca eleştirmek değil; onun karşısına toplumun ortak çıkarlarını esas alan uygulanabilir, demokratik ve emek merkezli bir güvenlik programı koyabilmek.

SONUÇ

Bu çalışma, NATO tartışmasını yalnızca uluslararası ilişkiler ya da askerî strateji ekseninde ele alan yaklaşımların günümüz gerçekliğini açıklamakta yetersiz kaldığı tespitinden hareket etmiştir. Çünkü yirmi birinci yüzyılda güvenlik, artık yalnızca devletlerin askerî kapasitesiyle açıklanabilecek bir olgu değildir. Ekonomik dayanıklılık, enerji arzı, yapay zekâ, kritik teknolojiler, veri egemenliği, iklim krizi ve küresel üretim zincirleri, güvenlik siyasetinin ayrılmaz bileşenleri hâline gelmiştir. Bu dönüşüm, güvenlik kavramını askerî alandan çıkararak ekonomik, teknolojik ve toplumsal yaşamın bütününü etkileyen yeni bir siyasal alan hâline getirmiştir.

NATO’nun son yıllarda geliştirdiği güvenlik yaklaşımı da bu dönüşümün kurumsal ifadesidir. İttifak, güvenliği yalnızca ortak savunma yükümlülüğü olarak değil; küresel rekabet gücünün, teknolojik üstünlüğün ve stratejik ekonomik alanların korunması olarak yeniden tanımlamaktadır. Böylece güvenlik, yalnızca dış politika başlığı olmaktan çıkmakta; kalkınma politikalarını, kamu bütçelerini, bilimsel araştırmaları ve toplumsal öncelikleri belirleyen temel siyasal eksenlerden biri hâline gelmektedir.

Türkiye’deki sol ve sosyal demokrat siyasetin önündeki temel sorun tam da burada ortaya çıkmaktadır. Tarihsel olarak güçlü bir NATO eleştirisine sahip olunmasına rağmen, NATO’nun temsil ettiği yeni güvenlik anlayışına karşı aynı ölçüde kapsamlı, kuramsal ve uygulanabilir bir toplumcu güvenlik programı henüz geliştirilememiştir. Bu nedenle tartışmalar çoğu zaman geçmiş deneyimlerin tekrarıyla sınırlı kalmakta; güvenliğin değişen niteliği yeterince kavranamamaktadır.

Bugün muhalefetin görevi yalnızca NATO zirvelerine tepki göstermek değildir. Yasaklanan meydanları, kapatılan yolları ya da zirve günlerinde alınan olağanüstü önlemleri anlatmak elbette siyasal mücadelenin bir parçasıdır; ancak bunlar tek başına güvenlik tartışmasının özünü açıklamaz. Asıl görev, NATO’nun geleceğe ilişkin stratejik yönelimlerini çözümlemek, bu yönelimlerin emek, demokrasi, sosyal devlet ve kamusal yaşam üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve toplumun önüne alternatif bir güvenlik perspektifi koymaktır.

Toplumcu siyaset açısından güvenlik, devletin mutlak önceliği değil; toplumun ortak geleceğinin güvencesidir. Güçlü bir toplum; yalnızca güçlü ordularla değil, güçlü kamusal kurumlarla, nitelikli eğitimle, bilimsel üretimle, teknolojik bağımsızlıkla, adil gelir dağılımıyla ve demokratik meşruiyetle inşa edilir. Güvenliğin gerçek temeli, toplumun krizlere karşı dayanıklılığını artıran ekonomik ve sosyal yapılardır. Bu nedenle emek politikaları, sosyal devlet, kamucu planlama ve demokratik hukuk düzeni, güvenlik tartışmasının dışındaki başlıklar değil; bizzat güvenliğin kendisidir.

Dolayısıyla toplumcu güvenlik programı, NATO’nun temsil ettiği güvenlik anlayışına yalnızca karşı çıkan bir siyasal tutum değildir. Aynı zamanda güvenliği yeniden tanımlayan alternatif bir siyasal çerçevedir. Güvenliği askerî rekabetten toplumsal dayanışmaya, sermaye merkezli önceliklerden kamucu faydaya, jeopolitik üstünlük arayışından insan onuruna dayalı kalkınmaya yönlendiren yeni bir program önerisidir.

Yirmi birinci yüzyılın siyasal mücadelesi yalnızca iktidarın kim tarafından kullanılacağı üzerine yürümeyecektir. Aynı zamanda güvenliğin kim adına, hangi toplumsal öncelikler doğrultusunda ve hangi değerler temelinde üretileceği de bu mücadelenin merkezinde yer alacaktır. NATO’nun dönüşen güvenlik paradigması bu tartışmanın yalnızca bir boyutudur. Asıl belirleyici olan, buna karşı hangi toplumsal alternatifin geliştirileceğidir.

Bu nedenle Toplumcu Siyasetin tarihsel görevi yalnızca eleştirmek değildir. Tarihsel görev; güvenliği emeğin, demokrasinin, sosyal devletin, kamucu planlamanın, teknolojik bağımsızlığın ve uluslararası barışın ortak paydasında yeniden tanımlayan, uygulanabilir ve ikna edici bir siyasal program geliştirmektir. Çünkü geleceğin güvenliği, yalnızca devletlerin askerî kapasitesiyle değil; toplumların adalet, özgürlük, dayanışma ve ortak refah temelinde kuracakları yeni siyasal düzenle belirlenecektir.