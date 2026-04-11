NATO’nun Geleceği ve Amerikan Gücünün Yeniden Tanımı

Sistemsel Bir Kırılmanın Eşiğinde

Uluslararası ilişkilerde bazı tartışmalar, gündelik siyasi polemiklerin ötesine geçerek sistemin kendisine dair derin ipuçları verir. Son dönemde Donald Trump’ın NATO’ya yönelik söylemi ve ittifakın geleceğini açık biçimde tartışmaya açması, bu tür bir kırılmaya işaret ediyor. Bu mesele, yalnızca bir seçim vaadi ya da geçici bir müzakere taktiği olarak okunabilecek kadar dar bir çerçeveye sığmıyor; aksine, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan liberal dünya düzeninin temel taşıyıcı kolonlarından birinin sarsılmasını temsil ediyor.

Bir Güvenlik Mimarisinden Fazlası Olarak NATO

NATO, kuruluşundan bu yana yalnızca bir askeri ittifak olmadı. Aynı zamanda Amerikan gücünün Avrupa’ya yerleşme biçimini ve Batı dünyasının kendi içindeki hiyerarşisini tanımlayan kurumsal bir yapı işlevi gördü. Bu nedenle NATO’ya yönelik her sorgulama, doğrudan ittifakın teknik kapasitesinden ziyade, Amerika’nın dünya siyasetindeki rolüne dair yapısal bir tartışmayı tetikler. Trump’ın yaklaşımı bu açıdan yeni bir eğilimi, yani işlemselcilik (transactionalism) mantığını görünür kılıyor. Güvenlik üretimi, normatif bir sorumluluktan ziyade ölçülebilir katkı üzerinden değerlendiriliyor; tarihsel bağlar, güncel maliyet hesaplarına feda ediliyor.

“Batısızlık” ve Hürmüz Denklemi

Bu noktada, Batı dünyasının içsel krizini tanımlayan en isabetli kavramlardan birine atıf yapmak gerekir: Münih Güvenlik Konferansı raporlarında literatüre giren Batısızlık (Westlessness) kavramı. Batı’nın kendi içinde ortak bir tehdit tanımı üretme kapasitesindeki zayıflama, bugün en somut haliyle Hürmüz Boğazı etrafında şekillenen krizde kendisini gösteriyor. Washington’un bölgedeki askeri ve lojistik beklentilerine karşılık Avrupa’nın sergilediği temkinli duruş, ittifak içi stratejik önceliklerin giderek ayrıştığını kanıtlıyor. Washington’un odağını Pasifik’e kaydırması (Pivot to Asia) ve güvenliği bir “hizmet alımı” mantığına indirgemesi, bu çözülme hissini daha da derinleştiriyor.

Avrupa’nın İkilemi: Stratejik Özerklik mi, Statüko mu?

Avrupa açısından ortaya çıkan tablo oldukça karmaşık. NATO’nun sunduğu güvenlik şemsiyesi, özellikle Rusya tehdidi bağlamında hâlâ merkezi bir önem taşıyor. Ancak bu şemsiyenin sürdürülebilirliği konusundaki belirsizlik, kıtayı iki yönlü bir arayışa itiyor: Bir yanda mevcut ittifakı koruma refleksi, diğer yanda ise Fransa’nın sıklıkla dile getirdiği stratejik özerklik (strategic autonomy) ihtiyacı. Buna karşılık Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya duyduğu yüksek bağımlılık, Avrupa içinde yekpare bir stratejik yönelim oluşmasını zorlaştırıyor. Bu durum, tartışmayı klasik bir “yük paylaşımı” meselesinden çıkararak derin bir otorite ve karar alma krizine dönüştürüyor.

Sonuç Olarak Kopuş Değil, Dönüşüm

Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, klasik anlamda bir kopuş sürecinden ziyade, ittifakın anlamının yeniden yazıldığı bir döneme işaret ediyor. ABD, küresel düzenin garantörü rolünden tamamen vazgeçmiyor; ancak bu rolü daha seçici, daha koşullu ve daha hesaplı bir çerçevede yeniden tanımlıyor.

Eğer güvenlik ortak bir değer ve sorumluluk olmaktan çıkıp bir pazarlık nesnesine dönüşürse, ittifakların dayanıklılığı da daha kırılgan hale gelecektir. Bu nedenle tartışma NATO’nun varlığından çok, Amerikan gücünün hangi koşullarda ve hangi bedellerle devreye gireceği sorusunda düğümleniyor. Uluslararası sistemdeki büyük dönüşümler çoğu zaman gürültülü yıkımlarla değil, bu tür anlam kaymalarıyla başlar. NATO etrafında şekillenen bu tartışma da 21. yüzyılın yeni güç dengelerinin en net habercisidir.