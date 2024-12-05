Doruk ÇANAKÇIOĞLU – Çözüm Sosyal Demokraside

Çözüm Sosyal Demokraside

Türkiye 22 yıldır AKP İktidarı ile savruluyor: Ekonomi kaynakları har vurup harman savruluyor, devletin sahip olduğu, ama büyük ama küçük neredeyse bütün şirketler AKP’nin rant sağlayacağı şekilde özelleştiriliyor. Kaynaklarımız bir bir tüketilirken, yerlerine yenileri konmuyor; Türkiye her geçen gün küçülmeye devam ediyor. İnsanlarımız iş bulmakta, yuva kurmakta, yaşamakta her geçen gün biraz daha zorlanıyor. TÜİK haricinde ekonomimizin büyüdüğünü gösteren bir tek gerçek kuruluş kalmadı. TÜİK’in bahsettiği büyüme de zaten iktidarın üst kademesinin ekonomik büyümesi olsa gerek…

Siyasal İslam anlayışı, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni 22 yılda turistlerin uğramaya çekindiği, bu vesileyle döviz girişinin durma noktasına geldiği, dış yatırımcının ülkeye uğramadığı, eğitimli aydınların ise adeta kaçtığı bir noktaya getirdi. AKP iktidarının verdiği zarar elbette salt ekonomik alanla sınırlı değil… Geldiğimiz noktada bugün kadınlar, çocuklar, bebekler ve hayvanlar için giderek cehenneme dönüşen bir yer olmaya başlayan güzel ülkemiz acilen bu siyasal İslam yönetiminden kurtulmak zorundadır.

Kadınlar, gençler ve çocuklar

Kadınlar, bugün 21.yüzyılda, 2024 Türkiye’sinde özgürce giyinmek çalışmak, gezmek; saate bakma zorunluluğu olmadan yaşamak gibi hayati konularda maalesef ciddi sorunlar yaşıyor.. Çocukların eğitim süreçleri sürekli olarak yapboza tabi tutulmakta. Bir eğitim müfredatı neredeyse iki yılda bir değişirse bu durum nasıl adlandırılabilir; bundan başka zaten ne beklenebilir?

Din odaklı eğitimi Atatürk İlke ve İnkılaplarının, insanca yaşayıp topluma faydalı bir birey olmanın önünde gören bu iktidar, eğitimde ülkemize çok ama çok zarar veriyor. Türkiye’de doğan bir bireyin, hayat oyununun en zor seviyesindeki macerası artık doğarken başlıyor. İnsan demeye dilimin varmayacağı, adını elimin yazmaya gitmediği bir çete bebeklerimizin hayatlarını üç kuruş paraya değişiyor… Alınan önlemler ise tabii ki tartışmaya açık. Siyasal gündemi saptama uğruna, İBB’nin kreşleri yerine ‘Yenidoğan Çetesi’ yandaş basında sürekli 1 numaralı konu konumunda kalabilir, gündemden düşürülmesine izin verilmeyebilir…

Diğer canlılar

Bu ülkede hayvan olarak yaşamak da zor. Sokak köpeklerinin birer canlı varlık olduğu unutularak eziyetlere maruz bırakıldıkları, ölüme terk edildikleri ortada… Halbuki üzerinde düşünülse bu konu için sağlıklı bir karar alıp yürürlüğe koymak zor değil… Ama her zamanki gibi zahmete katlanmak yerine zarara göz yummak, hatta zarar vermek daha kolay geliyor anlaşılan (!)

Sonuç

Size 21.Yüzyılın ilk zamanlarındaki 2024 Türkiye’sinin bir minik panoramasını sunmaya çalıştım. Peki bu kadar bataklık içine girmiş bu güzel ülkenin kurtuluş yolu yok mu gerçekten? Elbette var. “Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, temeline canlıyı ve yaşamı alan sosyal demokrat bir iktidar bütün bu sıkıntıların aşılmasını sağlayacaktır. Hür ve adil bir Türkiye ancak Atatürk’ün yolunda bir sosyal demokrat iktidar ile mümkündür. Barış güvercinlerinin uğrak noktası olacağı, aydınlık bir Türkiye uzak değil… Yeter ki sosyal demokratlar olarak yılmadan, umutla çalışmaya devam edelim.