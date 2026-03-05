CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ İÇİN KATKI RAPORU-1

CHP’NİN İKTİDAR İDDİASI:

DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ Mİ, PROGRAM YIĞINI MI?

02 Mart konuşması, Cumhuriyet Halk Partisi’nin artık yalnızca muhalefet eden değil, yönetmeye talip olan bir parti olarak konumlandığını açık biçimde göstermektedir. “Bir daha kimsenin bu yetkilerle donatılmadığı anayasal düzen”, “sopayı kırmak”, “kurumsal devlet”, “planlama”, “bağımsız yargı” gibi başlıklar, güçlü bir rejim eleştirisi ve restorasyon iradesi ortaya koymaktadır. Bu yönüyle metin önemlidir. Ancak mesele şudur: İktidar iddiası, sadece kurumsal restorasyonla değil; toplumsal düzenin yeniden kurulmasıyla anlam kazanır.

Bu rapor, Aday Ofisince hazırlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanan programı, aşağıda belirtilen “beşli perspektif” üzerinden değerlendirmektedir:

Düzen değişikliği talebi Dil ve kavramsal netlik Duygu ve kolektif özne Örgüt ve kadro mimarisi Gelecek tahayyülü ve sınıf siyaseti

Amaç eleştirmek değil; CHP’nin gerçek bir çekim alanı haline gelmesini sağlamaktır.

Düzen Değişikliği İddiası Var Ama Ekonomik Çekirdek Netleştirilmeli

Konuşma, doğru biçimde, sorunun yalnızca ekonomik değil “sistemsel” olduğunu tespit ediyor. Fakat sistemin ekonomik çekirdeği yeterince isimlendirilmiyor. Türkiye’de bugün adaletsizlik üreten yapı:

-Ranta dayalı birikim modeli

-Kamu kaynaklarının garanti ve ihale rejimiyle belirli gruplara aktarılması

-Emek gücünün sistematik biçimde baskılanması

-Dolaylı vergilerle geniş halk kesimlerinin yükü taşıması

-Finansallaşma ve borçluluk üzerinden toplumsal disiplin

Eğer “düzen değişikliği” iddiası ortaya konuluyorsa, bu düzenin hangi güç ilişkilerine dayandığı ve hangi araçlarla yeniden kurulacağı açık biçimde tarif edilmelidir. Bugün CHP’nin temel eksikliği tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır: Sorunlar teşhis edilmekte, ancak onları üreten güç dengeleri açık biçimde ortaya konmadan doğrudan “daha iyi yönetme” iddiasına geçilmektedir. Bu durum, söylem ile strateji arasında bir çelişki yaratmaktadır. Çünkü Toplumcu Siyaset, ancak “kim için, kime karşı ve hangi araçlarla?” sorularına net yanıt verdiği ölçüde iktidar perspektifi üretebilir; aksi halde düzen değişikliği iddiası, yönetim vaadine indirgenmiş olur

Dil Güçlü- Fakat Kavramların İçeriği Derinleştirilmeli

“Sopayı kıracağız”, “otokratlar değil demokratlar”, “ele geçirilemeyecek kurumlar kuracağız” gibi ifadeler güçlü metaforlardır. Ancak metaforun arkasındaki mekanizma görünmezse, slogan olarak kalır. Örneğin:

– “Türkiye İttifakı” nedir? Sınıfsal bileşimi nedir?

– “Aday Ofisi” nasıl karar alır?

– “Kadrolar” kimdir, hangi çıkar ilişkilerinden bağımsızdır?

Toplumsal güven, kavramın tekrarından değil; içeriğinin açıklığından doğar.

Umut Var- Ama Kolektif Özne Net Değil

Konuşmada umut ve özgüven yüksek. Bu önemli. Fakat “millet” kavramı geniş bir şemsiye olarak kullanılırken, emekçi sınıflar belirgin bir siyasal özneye dönüşmüyor.

Bugün “toplumsal çekim alanı” üretmenin yolu: Ücretlileri, güvencesiz gençleri, kadın emeğini, küçük üreticiyi, esnafı, çiftçiyi “Mağdur” değil; dönüştürücü özne olarak konumlandırmaktır. CHP’nin söylemi hâlâ çoğu yerde “herkese hitap eden” bir dengede duruyor. Fakat hegemonya, herkese aynı anda hitap etmekle değil; adalet terazisini açık biçimde kurmakla inşa edilir.

Kadro Vurgusu Doğru- Ama Denetim ve Sınıfsal Konumlanma Eksik

“Kadro hazır, takvim hazır” vurgusu muhalefetin kronik açığını kapatıyor. Bu güçlü bir adımdır. Ancak kendisini kanıtlamamış liyakat tek başına yeterli değildir.

Soru şudur:

-Bu kadrolar rant düzeniyle hangi bağları kesecek?

-Kamu-özel garanti rejimini nasıl dönüştürecek?

-Üzerlerinde nasıl bir toplumsal denetim olacak?

Liyakat teknik bir kavramdır. Toplumcu Siyaset ise etik ve sınıfsal konumlanma gerektirir.

Politika Zenginliği Var-Ama Hiyerarşi ve Finansman Mimarisi Belirsiz

Vergi reformu, sosyal konut, temel gelir, enerji desteği, tarım planlaması, AB hedefi, planlama teşkilatı… Politika listesi geniştir. Ancak genişlik her zaman güç değildir.

Toplumcu Siyaset açısından üç kritik soru vardır:

Öncelik sırası nedir? Finansman kaynağı nedir? Hangi sınıfsal tercihe dayanır?

Örneğin:

Dolaylı vergi düşürülecek deniyor- doğru.

Peki servet birikimi, rant gelirleri ve olağanüstü şirket kârlarının artan oranlı vergilendirilmesi açık, takvimlendirilmiş ve oranlandırılmış biçimde tarif ediliyor mu? Hayır.

Temel vatandaşlık geliri deniyor-güçlü bir sosyal politika vaadi. Peki bu hak kimlere tanımlanacak, evrensel mi olacak hedefli mi? Finansmanı hangi vergi reformuna dayanacak? Sosyal yardım mı, yurttaşlık hakkı mı olacak?

Tarımda alım garantisi deniyor-doğru bir yönelim. Peki üretim sürecinin girdileri (mazot, gübre, yem) nasıl kamusal güvence altına alınacak? Aracı zincirleri ve gıda kartelleriyle nasıl mücadele edilecek? Kooperatifleşme ve kamusal alım mekanizmaları nasıl yapılandırılacak?

Eşit, parasız ve nitelikli eğitim devletin görevidir deniyor-evet.

Peki bütçe içindeki pay hangi orana çıkarılacak? Kaynak hangi kalemlerden aktarılacak? Müfredatın bilimsel, laik ve çağdaş normları nasıl tanımlanacak? Özel eğitim sektörünün kamusal alan üzerindeki ağırlığı nasıl düzenlenecek?

Herkes için eşit ve ücretsiz sağlık sistemi kurulacak deniyor. Peki şehir hastaneleri kamulaştırılacak mı? Kamu-özel işbirliği sözleşmeleri yeniden müzakere edilecek mi, feshedilecek mi? Bu model sürerse sağlıkta kamucu dönüşüm nasıl sağlanacak? Finansman modeli prim esaslı mı kalacak yoksa genel bütçe temelli mi olacak?

Kamu-özel işbirliği projeleri devam edecekse, uzun vadeli döviz garantileri ve gelir taahhütleri nasıl tasfiye edilecek? Türkiye’nin altyapı egemenliği hangi hukuki ve mali araçlarla yeniden tesis edilecek?

Bu sorular yanıtlanmadığında ortaya çıkan tablo şudur: İlke doğru, yön doğru, niyet güçlü; ancak mekanizma belirsizdir. Mekanizma belirsiz kaldığında ise siyasal program, yapısal dönüşüm tasarımı olmaktan çıkar; iyi düzenlenmiş bir vaat listesine indirgenir.

Toplumcu Siyaset açısından belirleyici olan, hedeflerin kendisi değil; o hedeflerin hangi güç ilişkilerini değiştireceğidir. Eğer bu değişim açıkça tarif edilmezse, “daha iyi yönetim” söylemi, “düzen değişikliği” iddiasıyla çelişmeye devam eder.

CHP’NİN ÇEKİM ALANI OLABİLMESİ İÇİN GEREKEN

6 STRATEJİK NETLEŞME

Rant Rejimini Açıkça Tanımlamak

İhale ve garanti düzeninin yeniden yazılacağı açıkça ilan edilmelidir. Servet ve Rant Vergilendirmesi

Vergi adaleti söylemi, servet, rant ve büyük kurumsal karların açık vergilendirilmesiyle tamamlanmalıdır. Emek Gücü Reformu

Sendikal özgürlükler, taşeron sisteminin tasfiyesi ve grev yasaklarının kaldırılması açık program maddesi olmalıdır. Planlama ve Kamusal Üretim Stratejisi

Türkiye Planlama Teşkilatı yalnızca koordinasyon değil; kamusal üretim ve sanayi politikası tasarlayan bir merkez olmalıdır. İttifakın Toplumsal Bileşimi

Emek örgütleri, kooperatifler, meslek odaları ve gençlik ağları karar süreçlerine kurumsal biçimde dahil edilmelidir. Kadroların Toplumsal Denetimi

Şeffaflık, etik kurullar ve Meclis denetimi güçlendirilmeden “liyakat” söylemi toplumsal güven üretmez.

Uzunca Bir Sonuç Bölümü ve Stratejik Çerçeve:

CHP’nin İktidar Işığını Kalıcı Hegemonyaya Dönüştürme Koşulları

Özgür Özel’in konuşması bir eşiktir. CHP artık yalnızca eleştiren değil, yönetmeye talip olan bir parti görünümü vermektedir. Ancak gerçek bir düzen değişikliği, sadece kurumsal

restorasyon değil; siyasal iktisadi düzenin yeniden kurulmasıdır.

CHP’nin önünde iki yol vardır:

-Ya teknik olarak iyi hazırlanmış ama sınıfsal tercihi muğlak bir programla ilerlemek,

-Ya da açık, net, rasyonel ve toplumsal zemini olan bir düzen değişikliği perspektifi ortaya koymak,

Toplumcu siyaset, normatif tutarlılığı ve maddi güç ilişkilerini birlikte kavrayan ikinci yolun yani programatik netliğe dayalı yapısal dönüşüm hattının tarihsel olarak hem mümkün hem de zorunlu olduğunu ileri sürer. Parti içinde ihtiyaç duyulan eleştiri, bu nedenle konjonktürel tepkisellikten ya da kişisel pozisyon alışlardan değil; siyasal düzenin kurucu mantığını sorgulayan yapısal bir analizden beslenmelidir. Bu eleştiri, yıkıcı değil kurucu; moralist değil materyalist; bireysel değil kurumsal düzlemde konumlanır. Amaç, örgütsel meşruiyeti aşındırmak değil; ideolojik açıklık ve stratejik bütünlük üzerinden kolektif rasyonaliteyi güçlendirmektir. Çünkü siyasal partiler, tarihsel momentlerde ancak kendi içlerinde tutarlı bir kuramsal çerçeve ürettikleri ve bunu toplumsal çıkar haritasıyla uyumlu hale getirdikleri ölçüde hegemonik kapasite geliştirebilirler.

Cumhuriyet Halk Partisi tam da bu anda, tarihsel olarak kritik bir siyasal eşikte konumlanmaktadır. Bu tür momentler, yalnızca iktidar değişiminin değil, siyasal düzenin yeniden tanımlanmasının da mümkün olduğu dönemlerdir. Ancak siyaset bilimi literatürü açık biçimde göstermektedir ki, böylesi eşiklerde başarı; yalnızca moral üstünlük, iyi niyet ya da retorik umut üretimiyle değil, kuramsal tutarlılığı olan bir siyasal düzenekle sağlanır.

Siyasal partilerin iktidara yürüyüşünde belirleyici olan unsur, dağınık talepleri bir araya getiren ve bunları normatif bir çerçeve ile kurumsal bir programa dönüştüren ideolojik netlik ve stratejik bütünlüktür. Siyasal sosyoloji, geniş toplumsal koalisyonların ancak belirgin bir değerler sistemi, çıkar tanımı ve güç ilişkileri tasviri etrafında kalıcı hale gelebildiğini ortaya koymaktadır. Aynı biçimde siyaset felsefesi, meşruiyetin yalnızca seçim başarısından değil; kamucu akla dayanan, tutarlı ve evrensel ilkelere yaslanan bir siyasal tasarımdan beslendiğini vurgular.

Dolayısıyla iktidar, yalnızca seçimi kazanma kapasitesi değil; toplumun farklı kesimlerine yön verebilecek, onları ortak bir gelecek tahayyülü etrafında toplayabilecek normatif ve kurumsal bir netlik gerektirir. Tarihsel deneyimler, belirsizliğin ve programatik muğlaklığın geçici mobilizasyon yaratabildiğini; ancak kalıcı siyasal dönüşümün ancak açık bir yönelim, belirgin bir güç dengesi tasarımı ve cesur tercihlerle mümkün olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede, siyaset bilimi ve siyasal sosyoloji literatürü, ideolojik açıklık ile örgütsel kararlılığın birleştiği durumlarda, partilerin kendi içlerinde ve toplum genelinde beklenenden daha geniş bir destek üretebildiğini ortaya koymaktadır. Netlik ve cesaret, yalnızca bir söylem tercihinden ibaret değildir; tarihsel olarak, toplumsal güvenin ve siyasal hegemonya kurma kapasitesinin önkoşuludur.