BÜKEY GÖZLÜK REJİMLERİ

Goebbels’in propaganda stratejileri, yirminci yüzyıl için öğreticiydi fakat bu stratejiler zamana karşı yarışan, tüm dünyanın gözleri üzerlerindeyken gerçekleşen, araçları sınırlı ve hakikati doğrudan çarpıtan müdahalelerdi. Bugünün siyasal iktidarları ise kaba bir propaganda yapmak zorunda değildir. Öğrendiklerinin üzerine inşa ederek daha fazla zamana, daha fazla veriye ve hakikati inkâr etmeden ölçeklendirebilecek çok daha sofistike tekniklere sahiptir.

Türkiye’de son yıllarda belirginleşen siyasal tartışma biçimleri, yalnızca politik tercihlerin çatışmasını değil gerçekliğe ilişkin ortak zeminin giderek daraldığı daha derin bir dönüşümü işaret etmektedir. Ekonomik göstergeler, refah düzeyi, enflasyon, işsizlik ve yoksulluk gibi gündelik hayatın en somut parametreleri konusunda dahi geniş bir uzlaşmanın üretilememesi her aktörün kendi gerçeklik evrenini inşa etmesi, Türkiye’nin yapısal bir “hakikat krizi” içinde olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda tartışılan artık yalnızca hangi politikanın doğru olduğu değil, hangi dünyanın gerçekten var olduğudur.

Bu kırılma çoğunlukla “manipülasyon”, “algı yönetimi” veya “post-truth” kavramlarıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu kavramlar, siyasal iktidarın gerçekliği yeniden çerçeveleme kapasitesinin süreklilik taşıyan ve yapısal boyutlarını yakalamakta yetersizdir. Zira iktidar yalnızca bilgiyi çarpıtmaz; toplumun gerçekliği algılama biçimini düzenleyen bir optik rejim kurar. Bu rejimde hakikat ortadan kaldırılmaz; yapısı ve ölçeği değiştirilerek yeniden dolaşıma sokulur. Bu nedenle makale, Türkiye’de siyasal iktidarın hakikatle ilişkisini açıklamak üzere “Bükey Gözlük Rejimi” kavramsallaştırmasını geliştirme amacını taşımaktadır.

Bükey Gözlük Rejimi, optik fizikten beslenen ancak salt bir benzetmenin ötesine geçen analitik bir çerçevedir. Bükey yüzeylerin nesnelerin oranlarını bozarak algıyı yeniden düzenlemesi gibi, siyasal iktidar da başarıları büyütür, krizleri küçültür, bazı sorunları görünür kılarken diğerlerini arka plana iter ve kamusal tartışmanın odağını belirli eksenlere kilitler. Burada müdahale edilen yalnızca veri değil, verinin hangi ölçekte anlamlandırılacağıdır. Dolayısıyla söz konusu olan, yalın bir yalan pratiği değil gerçekliğin sistematik biçimde yeniden ölçeklendirilmesidir.

Bu metaforun temel iddiası, Türkiye’de siyasal iktidarın toplumsal gerçekliği kendi siyasal amaçları doğrultusunda yeniden çerçeveleyen çok katmanlı bir optik düzen kurduğudur. Bu düzen, algısal, söylemsel ve kurumsal mekanizmalar üzerinden işleyerek, kitlelerin gerçekliği iktidarın sunduğu ölçeklerde görmesini sağlar. Vatandaşlar kendi gündelik deneyimleriyle resmî anlatılar arasındaki tutarsızlığı sezseler bile, bu gerilimi siyasal bir sorun olarak formüle edemezler. Çünkü bükey gözlük yalnızca epistemik değil; ideolojik ve duygusal bir meşrulaştırma mekanizmasıdır.

Türkiye bağlamında bu çerçeve özellikle kritiktir. Ekonomik göstergeler ile hükümet söylemleri arasındaki ayrışma, enflasyon ve yoksulluğun kamusal deneyimi ile resmî açıklamalar arasındaki fark ve siyasal anlatıların gerçekliğin yerini giderek daha fazla alması, hakikatin toplumsal dolaşımında yapısal bir bozulmaya işaret etmektedir. İktidarın başarısı, gerçeği gizlemekte değil, algılama ölçeklerini bozarak toplumsal deneyimi siyaseten nötralize etmektir.

Bükey Gözlük Rejimi’ni üç düzeyde ele alabiliriz. Bunlar, algısal düzeyde oran bozumu ve odak kaydırma; söylemsel düzeyde karşı-hakikat üretimi ve rasyonelleştirilmiş inkâr; kurumsal düzeyde ise veri mimarisi, medya filtrasyonu ve epistemik otoritenin merkezileştirilmesidir. Son olarak rejimin toplumsal sonuçları ve sosyal demokrasi açısından yarattığı meydan okumalar tartışılmaktadır.

Kuramsal Temel: Optik Metafor ve Hakikat Rejimleri

Siyasal iktidarın hakikatle ilişkisi, modern siyaset teorisinin temel tartışma alanlarından biridir. Hakikatin siyasal gücün örgütleyici bir unsuru hâline gelmesi, yalnızca manipülasyon ya da propaganda tekniklerinin gelişmesiyle değil, bilginin iktidarın kurucu araçlarından biri olarak yeniden tanımlanmasıyla ilgilidir. Bu bağlamda “Bükey Gözlük Rejimi”, güncel siyasal ortamda hakikatin nasıl dolaşıma sokulduğunu açıklayan bir metafor olmanın ötesinde, mevcut kuramsal çerçevelerin eksik bıraktığı bir alanı tamamlayan analitik bir gösterge olarak görmek yararlı olacaktır.

Hakikat rejimleri literatüründe Foucault, hakikatin toplumsal olarak üretildiğini ve iktidar ilişkileri aracılığıyla kurumsallaştığını vurgular. Arendt ise modern siyasal yalanın, toplumsal gerçekliğin anlamını aşındıran kitlesel bir nitelik kazandığını gösterir. Türkiye’de yaşanan hakikat krizi bu iki yaklaşımı genişleten bir boyut taşırmaktadır. Hakikat bastırılmakla yetinilmez, aynı zamanda yeni bir algısal düzlemde yeniden şekillendirilir.

Bu noktada Bourdieu’nun simgesel iktidar kavramı tamamlayıcıdır. Simgesel iktidar, toplumsal gerçekliğin nasıl algılanacağını belirleme gücünü ifade eder. Türkiye’de enflasyonun tanımlanma biçimi, yoksulluğun adlandırılması ya da ekonomik krizlerin çerçevelenmesi bu gücün ürünüdür. Ancak Bükey Gözlük Rejimi, simgesel iktidarın ötesine geçerek söylemsel değil, doğrudan algısal bir mimari inşa amacını taşır. Gerçekliğin dili değil, görünüşü bozulur.

Bu nedenle optik metafor analitik bir işlev görür. Bükey yüzeyler nesnelerin kendisini değil, görüntüdeki oranlarını değiştirir. Siyasal bağlamda da iktidar gerçekliği yok etmez; başarıları büyütür, sorunları küçültür ve odak noktasını kaydırır. Bu durum yalın bir yalan pratiğinden daha etkilidir; çünkü bireyler yaşadıkları gerçeklikle sunulan anlatı arasındaki tutarsızlığı sezseler bile, bu farkı siyasal bir sorun olarak formüle edemezler.

Bükey Gözlük Rejimi üç optik işlem üzerinden işler: büyütme, küçültme ve odak kayması. Bu işlemler eş zamanlı olarak algısal, söylemsel ve kurumsal düzeylerde işlediğinde süreklilik taşıyan yeni bir hakikat rejimi ortaya çıkar. Yeni rejimde doğrular ile yanlışlar bulanıklaşmaz; doğruların hangi ölçekte görüleceği yeniden düzenlenir. Hakikat silinmez, ölçeklendirilir.

Bu nedenle Türkiye’deki propaganda, dezenformasyon ve post-truth kavramlarından ayrılır. Propaganda gerçeği saklar; bükey rejim ise gerçeği bükülmüş bir açıyla gösterir. Örneğin iktidar, bir suçlu çuvalı hazırlayıp herkesi içine koyarken, Bükey Gözlük Rejimi “yok hayır, burada sorunlar olabilir” diyerek suçlu çuvalına karşı çıkanların bile “değer” verebilecekleri bir içerik üretir. Dezenformasyon yanlış bilgi üretir; bükey rejim doğru bilgiyi ölçek dışı hâle getirir. Örneğin enflasyonist ortamda ülkedeki herkesin canı yanarken çıkıp “Türkiye’de 50 Euro’ya dolan sepet Avrupa’da 110 Euro” ya doluyor diyerek aslında ölçeği bozar. Dolayısıyla Bükey Gözlük Rejimi, siyasal iktidarın hakikat üzerindeki baskısının yapısal ve çok düzlemli bir biçimini temsil eder. Bu kuramsal çerçeve, sonraki bölümlerde ele alınacak algısal, söylemsel ve kurumsal mekanizmaların anlaşılması için gerekli zemini oluşturur.

Bükey Gözlük Rejiminin Algısal Mekanizmaları

Bükey Gözlük Rejimi’nin en etkili boyutu, toplumsal gerçekliğin algısal düzeyde yeniden kurgulanmasıdır. İktidar hakikatin maddi içeriğine değil, bireylerin bu hakikatle hangi ölçekte ve hangi odak noktasından karşılaşacağına müdahale eder. Böylece gerçekliğin kendisi değil, gerçeklik ile özne arasındaki ilişki dönüştürülür.

Bize göre, Türkiye bağlamında, bu dönüşüm dört mekanizma üzerinden işler: oran bozumu, odak kaydırma, görünürlük mühendisliği ve algısal şişirme/küçültme. Bu mekanizmalar, bireyin gündelik deneyimi ile siyasal anlatı arasında ölçüsel bir tutarsızlık üretir ancak iktidarın sunduğu çerçeve bu tutarsızlığın siyasal anlam kazanmasını engeller.

2.1. Oran Bozumu

Oran bozumu, toplumsal sorunların ölçeğinin sistematik biçimde küçültülmesi ya da büyütülmesini ifade eder. Enflasyonun seçilmiş göstergelerle sunulması, ekonomik zorlukların küresel karşılaştırmalarla önemsizleştirilmesi ya da sınırlı kazanımların büyük dönüşümler gibi çerçevelenmesi bu mekanizmanın tipik örnekleridir. Böylece iktidar hem başarısızlıkları küçültür hem başarıları büyütür.

Oran bozumu sonucunda ortaya çıkan temel etki, bireylerin deneyimledikleri maddi gerçekliği bütünüyle reddetmeleri değil, bu gerçekliği siyasal olarak yeniden konumlandırmalarıdır. Vatandaş, fiyat artışlarını, gelir kaybını ya da refah erozyonunu gündelik hayatında doğrudan hisseder ancak bu deneyim, iktidarın sunduğu ölçeklendirilmiş çerçeve içinde “istisnai”, “göreli” ya da “geçici” olarak anlamlandırılır. Böylece maddi sorunlar inkâr edilmeden kabul edilir fakat siyasal sorumluluk talebine dönüşmez. Oran bozumu, bireyin yaşadığı gerçeklikle sunulan anlatı arasındaki gerilimi çözmek yerine yönetilebilir kılar; sorunlar normalleştirilir, karşılaştırmalar yoluyla etkisizleştirilir ve zaman içinde olağanlaşır. Bu süreçte halk, yeni gerçekliği ikna yoluyla değil, bilişsel uyum ve duygusal yorgunluk üzerinden kabullenir. Siyasal anlatı, yaşanan deneyimi açıklayan değil onu “katlanılabilir” kılan bir referans çerçevesi hâline gelir.

2.2. Odak Kaydırma

Odak kaydırma, kamusal dikkatin yapısal sorunlardan sembolik olaylara yönlendirilmesidir. Ekonomik kriz dönemlerinde kültürel veya dış politik gündemlerin öne çıkarılması, kamusal aklın ekonomik gerçekliğe odaklanma kapasitesini zayıflatır. Ünlü ve sanatçıların bir anda gündemi sansasyonel olaylarla sarsması, spor müsabakalarındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, uluslararası siyasal arenada yapılan şovlar… Hakikat gizlenmez; nerede aranacağı yeniden belirlenir. Tüm olumsuzluklar karşısında herkes şunu görür “tel tel dökülüyoruz” ancak neredeyse hiç kimse temizliğe nereden başlanacağını bilemez. Etraftaki kötülük ya da sorunlar karşısında kendi “gemisini yüzdürebilmeye” daha çok odaklanır ve bu sürecin tamamı bilinçli olarak tasarlanır.

Odak kaydırmanın kamusal alandaki temel sonucu, yurttaşların ekonomik ve toplumsal sorunları değerlendirme biçiminin zamansal ve tematik olarak parçalanmasıdır. Yapısal sorunlar gündemden düşürülmediği hâlde sürekli ertelenen ve ikincilleştirilen başlıklar hâline gelir. Buna karşılık sembolik olaylar, duygusal mobilizasyon üreterek kamusal dikkatin merkezine yerleşir. Bu durum, bireylerin yaşadıkları ekonomik sıkıntıları inkâr etmelerine yol açmaz ancak bu sıkıntıları sürekli ve bütünlüklü bir siyasal değerlendirme nesnesi olarak ele almalarını zorlaştırır. Odak kaydırma, kamusal aklı susturmaz, o aklı sadece meşgul eder. Sonuçta kamuoyu, krizleri çözülmesi gereken yapısal meseleler olarak değil, geçici gündemler arasında kaybolan arka plan koşulları olarak algılamaya başlar; hakikat ortadan kalkmaz, fakat sürekli yer değiştirdiği için siyasal hesap verebilirliğin merkezine yerleşemez.

2.3. Görünürlük Mühendisliği

Görünürlük mühendisliği, hangi verilerin kamusal alanda yer alacağına karar verilmesini ifade eder. Mikro yaşam maliyetlerinin görünmez kılınması, işsizliğin dar tanımlarla sunulması ya da sosyal politikaların nominal büyüklükler üzerinden anlatılması bu mekanizmanın parçasıdır. Sayısal olarak her aykırı sese yanıt verilir. Enflasyon rakamlarından işsizliğe; sosyal yardım dağıtılan kişi sayısından “her şeyi halk için yapan”, durmaksızın çalıştığını anlatmaya çalışan rakamlardan duvarlar üzerinde yaşayan bir iktidar inşa edilir. Vatandaş gerçeği yaşar; ancak bu gerçek siyasal alanda temsil edilmez.

Görünürlük mühendisliğinin kamusal düzeyde yarattığı temel etki, deneyimlenen gerçeklik ile temsil edilen gerçeklik arasındaki bağın kopmasıdır. Bireyler yaşam maliyetlerini, iş güvencesizliğini veya sosyal desteklerin yetersizliğini gündelik hayatta doğrudan deneyimlerken, bu deneyimler kamusal alanda ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve tartışılabilir veriler hâline gelemez. Böylece sorunlar inkâr edilmeden yaşanır; ancak temsil edilmedikleri ölçüde siyasal taleplerin nesnesi olmaktan çıkar. Görünürlük mühendisliği, kamusal tartışmayı bastırmaz; onu seçici biçimde daraltır. Sonuçta kamuoyu, yalnızca görünür kılınan veriler üzerinden siyasal değerlendirme yapmaya yönelir; görünmez kalan sorunlar ise bireysel şikâyetler düzeyinde parçalanarak kolektif bir talep formuna dönüşemez.

2.4. Algısal Şişirme ve Küçültme

Bu mekanizma, gerçekliğin ölçeksel olarak yeniden çizilmesini ifade eder. Büyük yapısal sorunlar küçültülürken, sembolik projeler abartılır. Sonuçta birey, yaşadığı gerçekliği bütünsel olarak değerlendirme kapasitesini kaybeder. Örneğin yapılan köprüler, otoyollar, koca koca hastaneler üzerinden proje sayıları, kilometreler vs. şişirilirken, bu gösterilenlerin hane refahına etkisi, yaşamı ne kadar kolaylaştırdığı ve erişilebilir olduğu gibi ortaya çıkan bir takım “küçük sorunlar” ya bazen tümden görmezden gelinir ya da küçültülür.

Algısal şişirme ve küçültmenin birleşik etkisi, bireyin gerçekliği parça parça algılamasına yol açarak bütünlüklü değerlendirme kapasitesini zayıflatmasıdır. Yapısal sorunlar küçültüldükçe süreklilikleri ve nedensel bağları görünmezleşir; buna karşılık sembolik projelerin abartılması, siyasal performansın gündelik yaşam üzerindeki etkisinden kopuk bir başarı algısı üretir. Bu asimetri, vatandaşın yaşadığı deneyim ile siyasal anlatı arasındaki uyumsuzluğu çözmez, fakat bu uyumsuzluğun siyasal bir sorgulamaya dönüşmesini engeller. Sonuçta kamuoyu, sorunların derinliğini tartışmak yerine görünür kılınan başarı göstergeleri etrafında konumlanır; hakikat inkâr edilmeden küçültülür, başarı ise etkisinden bağımsız biçimde büyütülür.

2.5. Tümünün Bileşkesi: Açı Farkı

Bu mekanizmaların birleşimi, deneyimlenen gerçeklik ile sunulan gerçeklik arasında kalıcı bir “açı farkı” yaratır. Bu fark, bireyin yaşadığı çelişkiyi siyasal bir sorgulama nesnesi hâline getirmesini engeller.

Açı farkı, Bükey Gözlük Rejimi’nin algısal mekanizmalarının birleşik çıktısıdır ve bu fark, hakikatin yok edilmesinden çok, siyasal olarak işlevsizleştirilmesi anlamına gelir. Birey yaşadığı gerçekliği inkâr etmez; ancak bu gerçeklik, algısal ölçeklendirme, söylemsel çerçeveleme ve kurumsal temsil biçimleri nedeniyle siyasal sorgulamanın nesnesi hâline gelemez. Bükey optik, gerçeği görünmez kılmaz; onu eğilmiş bir düzlemde sunarak nedensel bağları, süreklilikleri ve sorumluluk ilişkilerini bulanıklaştırır. Böylece yaşanan çelişki, kolektif bir siyasal talebe dönüşmeden bireysel bir uyumsuzluk olarak içselleştirilir. Bu açı farkı kalıcılaştıkça, kamusal akıl gerçeği tartışma kapasitesini değil gerilimle başa çıkma kapasitesini geliştirir; algısal düzeyde kurulan bu eşik, rejimin diğer mekanizmalarının üzerinde işleyebileceği istikrarlı bir zemin oluşturur.

Söylemsel Mekanizmalar: Anlamın Yeniden İnşası

Bükey Gözlük Rejimi algısal olduğu kadar söylemsel düzeyde de işler. Algı, gerçekliğin nasıl görüleceğini belirlerken; söylem, görülen şeye hangi anlamın verileceğini tayin eder. Bu sayede iktidar yalnızca görme biçimini değil, anlamlandırma rejimini de kontrol eder. Bu düzeyde beş mekanizma öne çıkar: karşı-hakikat üretimi, kavramsal çerçeveleme, rasyonelleştirilmiş inkâr, seçici veri anlatısı ve düşman imalatı.

Karşı-hakikatlar, gerçekliği reddetmez; onu işlevsiz kılacak alternatif bir anlam evreni kurar. Kavramsal çerçeveleme, sorunların adını değiştirerek siyasal talepleri dönüştürür. Rasyonelleştirilmiş inkâr, gerçeği değil gerçeğin yanlış yorumlandığını iddia eder. Seçici veri anlatısı, doğru verilerle yanlış bir bütünlük üretir. Düşman imalatı ise yapısal sorunları sanki kolayca çözebileceklermiş de bu düşmanlar nedeniyle çözemedikleri söylemini yeniden ve yeniden üreterek problemin çözümsüzlüğünü dışsal tehditlere bağlar ve sorumluluğu iktidarın dışına taşır.

Bu söylemsel mimari, algısal bükeyliği ideolojik olarak tamamlar ve rejimin sürekliliğini sağlar.

Yapısal ve Kurumsal Mekanizmalar: Bilgi Üretim Alanlarının Siyasallaştırılması

Bükey Gözlük Rejimi’nin kalıcılığı, yalnızca algısal ve söylemsel müdahalelerle açıklanamaz. Rejimin süreklilik kazanabilmesi için hakikat üretiminin gerçekleştiği kurumsal alanların yeniden yapılandırılması ve bilgi akışının siyasal denetim altına alınması gerekir. Algı yönetimi geçicilik üzerine kuruludur ve söylem her an değiştirilebilir. Buna bağlı olarak binlerce defa “kandırılmadım” deseniz bile birkaç dakika sonra “kandırıldım” demenizin önemi yoktur. Sistem bu tutarsızlıkları göstermemek için kurumsal mekanizmalar üretir. Kurumsal mekanizmalar olmadan bu tutarsızlıklar herkes tarafından çeşitli soru işaretleri kapsamında değerlendirilebilecek iken mevcut kurumsal mimari bu soru işaretlerinin “insancı bir içerikle” sindirilmesine hizmet eder. Kurumsal mimarinin dönüşümü ise üretilmiş “hakikat rejimini” kalıcı ve kendini yeniden üretebilir kılar. Bu nedenle rejimin en güçlü boyutu, bilginin üretildiği, dönüştürüldüğü ve dolaşıma sokulduğu mekanizmaların siyasal iktidar tarafından yeniden tasarlanmasıdır.

Beş kurumsal mekanizma yeniden tasarımın gerçekleştiği yerlerdir. Bunlar; veri mimarlığının yeniden tasarlanması, ölçüm araçlarının siyasallaştırılması, enformasyon akışının hiyerarşileştirilmesi, medya filtrasyonu ve kurumsal “kör nokta üretimi”dir. Ortak özellikleri, hakikati ortadan kaldırmaktan ziyade hakikatin üretim biçimini siyasallaştırmalarıdır.

4.1. Veri Mimarlığının Yeniden Tasarlanması

Veri mimarlığı, hangi verinin toplanacağı, nasıl sınıflandırılacağı ve hangi yöntemlerle analiz edileceğini belirler. Bükey Gözlük Rejimi’nde müdahale, verinin içeriğinden çok verinin örgütlenme biçimine yönelir. Dar işsizlik tanımlarının tercih edilmesi, enflasyon sepeti bileşenlerinin yeniden düzenlenmesi veya yoksulluk ölçüm parametrelerinin geri plana itilmesi gibi uygulamalar doğruluk tartışmasından çok “kategori ve ölçek” tartışması üretir. Böylece veri teknik olarak doğru görünebilir; ancak temsil ettiği gerçeklik çarpıtılmış bir çerçeve içinde sunulur. Bu teknikleşme, iktidara meşruiyet sağlar ve “rasyonel kapasite” algısını güçlendirebilir.

Veri mimarlığının yeniden tasarlanmasının vatandaş üzerindeki temel etkisi, yaşanan gerçeklik ile ölçülen gerçeklik arasındaki ilişkinin kopmasıdır. Bireyler işsizlik, yoksulluk ya da yaşam maliyeti gibi olguları gündelik hayatlarında doğrudan deneyimlerken, kamusal alanda karşılaştıkları göstergeler bu deneyimi temsil etmekte yetersiz kalır. Bu durum, vatandaşta verinin doğruluğundan ziyade verinin anlamlandırma kapasitesine yönelik bir güvensizlik geliştirilmesine yol açar; ancak bu güvensizlik siyasal bir itiraz biçimine dönüşmekten çok, teknik karmaşıklık karşısında geri çekilme şeklinde tezahür eder. Sonuçta yurttaş, kendi deneyimi ile resmî ölçümler arasındaki farkı fark etse bile, bu farkı tartışabilecek epistemik araçlardan yoksun bırakılır. Veri mimarlığı, gerçeği açıklayan değil, gerçeği siyaseten yönetilebilir kılan bir teknik ara yüze dönüşür.

4.2. Ölçüm Araçlarının ve Yöntemlerinin Siyasallaşması

Ölçüm araçlarının kalibrasyonu ve yöntem seçimi, toplumsal gerçekliğin görünümünü belirleyen siyasal bir müdahale alanıdır. Ağırlıkların değiştirilmesi, metodolojik tercihlerin yeniden yorumlanması veya performans ölçütlerinin nicel göstergelere indirgenmesi, hakikati teknik süreçlere sıkıştırır. Enflasyon paketi içinde kiranın ağırlıklandırma oranı ya da genel af konusunda hükümlülerin ve tutuklarının sayısal çokluğu üzerinden gerçekleştirilen tartışma aynı şekilde ölçüm aracını ölçülen şeyin kendisinin üzerine/önüne taşır. Tartışma, “siyasal hakikat” düzleminden “teknik ayrıntı” düzlemine itilir; böylece hakikatin siyasal niteliği geri plana düşer.

Ölçüm araçlarının ve yöntemlerinin siyasallaşmasının vatandaş üzerindeki temel etkisi, yaşanan sorunların “anlaşılmaz teknik meseleler” olarak algılanmasıdır. Bireyler ekonomik sıkıntıları, gelir kaybını ya da hizmet yetersizliklerini gündelik hayatta somut biçimde deneyimlerken, kamusal tartışmanın metodolojik ayrıntılara sıkışması bu deneyimlerin siyasal anlamını bulanıklaştırır. Hakikat bu noktada yine reddedilmez; ancak yoğun bir teknik meseleye indirgenir, teknikleştirilir. Sonuç olarak yurttaş, yaşadığı sorunları siyasal sorumluluk ve politika tercihlerine bağlamak yerine, uzmanlık alanı dışına itilen karmaşık ölçüm tartışmaları içinde bulur ve uzaklaşır. Bu durum yurttaşların eleştirel katılımı güçlendirmek yerine onları pasifleştirir; birey, verinin doğruluğunu tartışamasa da veriye dayalı siyasal talep üretme kapasitesini kaybeder.

4.3. Verinin Hiyerarşileştirilmesi

Bu mekanizma, epistemik otoritenin merkezileştirilmesidir. Merkezî kurumların sunduğu veriler “tek doğru” hâline getirilirken alternatif bilgi kaynakları (bağımsız araştırmalar, sivil toplum verileri, akademik çalışmalar, uluslararası göstergeler) itibarsızlaştırılır. Sonuç, vatandaşın karmaşık göstergeleri değerlendirme sorumluluğunu devlete devretmesini kolaylaştıran bir epistemik delegasyondur. Bu delegasyon, rejimin kendini yeniden üretmesi için kritik bir zemindir.

Verinin hiyerarşileştirilmesinin vatandaş üzerindeki temel etkisi, epistemik özerkliğin aşınmasıdır. Merkezi kurumların sunduğu veriler “tek meşru referans” hâline geldikçe, yurttaş alternatif bilgi kaynaklarını karşılaştırma ve değerlendirme kapasitesini kaybeder. Alternatif bilgi kaynaklarının cezalandırılması ise sadece bu kaynaklara güveni değil kullanımından kaynaklı cezalandırılma korkusunu büyütür ve bilme sorumluluğu sadece “devlete” devredilir. Bu durum, eleştirel sorgulamayı ortadan kaldırmaz; fakat onu istisnai ve riskli bir davranışa dönüştürür. Sonuçta vatandaş, kendi deneyimi ile resmî anlatı arasındaki farkı sezse bile bu farkı doğrulayabileceği bağımsız epistemik kanallardan yoksun bırakılır. Verinin hiyerarşileştirilmesi böylece yalnızca bilgi akışını düzenlemez; yurttaşın siyasal özne olarak bilgiyle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlar ve epistemik delegasyonu kalıcılaştırır.

4.4. Medya Filtrasyonu

Medya filtrasyonu, hakikatin dolaştığı kanalların denetimidir ve “yandaşlık” tartışmasının da ötesindedir. Filtrasyon, yalnızca propaganda değil, hangi bilginin hangi görünürlükle dolaşıma gireceğinin belirlenmesidir. Pozitif filtrasyonla seçilmiş başarı anlatıları ve belirli veriler yüksek görünürlük kazanırken; negatif filtrasyonla kriz, yoksulluk ve kurumsal zafiyetler gündem dışına itilebilir. Böylece hakikat parçalı ve kısmi görünürlük içinde kalır.

Medya filtrasyonunun kamusal düzeyde yarattığı en belirgin etki, yurttaşların toplumsal sorunlarla kurduğu ilişkinin süreksiz ve parçalı hâle gelmesidir. Ekonomik krizler, yoksulluk ve kurumsal zafiyetler bütünüyle gizlenmez; ancak düzensiz, bağlamsız ve kısa süreli görünürlüklerle sunularak kamusal gündemin merkezine yerleşmeleri engellenir. Buna karşılık seçilmiş başarı anlatıları, süreklilik ve tekrar yoluyla istikrarlı bir görünürlük kazanır. Bu asimetri, bireylerin yaşadıkları sorunları inkâr etmelerine yol açmaz fakat bu sorunları siyasal sorumluluk ve politika tercihleriyle ilişkilendirmelerini zorlaştırır. Sonuçta kamuoyu, hakikatin bütününe değil, filtreden geçen parçalarına tepki veren bir izleyici konumuna itilmiş olur. Medya filtrasyonu, hakikati susturmadan etkisizleştiren bir kamusal algı düzeni üretir.

4.5. Kurumsal Kör Nokta Üretimi

En kritik mekanizmalardan biri, belirli verilerin hiç üretilmemesi veya düzensiz üretilmesidir. Üretilmeyen bilgi görünmezleşir; görünmezleşen mesele siyasal tartışmanın dışına düşer. Bölgesel yoksulluk verilerinin düzensizliği, gelir dağılımı göstergelerinin gecikmesi, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmıyor olması veya politika performans ölçümlerindeki şeffaflık eksikliği, “sözcükleşmeyi engelleyen” yapısal bir müdahale üretir. Hakikat yalnızca çarpıtılmaz; kimi alanlarda tanımlanamaz hâle getirilir.

Kurumsal kör nokta üretiminin vatandaş üzerindeki temel etkisi, bazı toplumsal sorunların adlandırılamaz ve dolayısıyla tartışılamaz hâle gelmesidir. Verinin üretilmediği ya da düzensiz üretildiği alanlarda bireyler yaşadıkları yoksunlukları, eşitsizlikleri veya politika başarısızlıklarını kamusal dile tercüme edemez. Sorunlar bireysel deneyimler düzeyinde kalır. Tüm müdahale “yapma etme/ etme bulma” düzeyinde tekleştirilir. Bu durum, eleştirinin bastırılmasından çok, eleştirinin imkânsızlaşması anlamına gelir. Sonuçta yurttaş, sorunların varlığını sezse bile, bu sorunları siyasal sorumluluk, yapısal nedenler veya politika tercihleriyle ilişkilendirecek epistemik araçlardan yoksun bırakılır. Kurumsal kör noktalar, hakikati gizlemekten ziyade onu söze dökülemez hâle getirerek rejimin en sessiz fakat en etkili denetim mekanizmalarından birini oluşturur.

Kitlelerin Aynı Bükey Gözlükten Bakmasını Sağlayan İdeolojik Mekanizmalar

Bükey Gözlük Rejimi’nin sürekliliği, yalnızca siyasal iktidarın hakikati ölçeklendirme kapasitesine değil, bu ölçeklendirilmiş gerçekliğin belirli toplumsal kesimler tarafından makul, anlaşılır ve meşru bulunmasına da dayanır. İktidar, hakikati bükmekle yetinmez; bu bükülmüş çerçevenin gündelik yaşamı anlamlandırmak için “işe yarar” bir referans hâline gelmesini de sağlamakla mükelleftir. Böylece bükey optik, dışsal bir dayatma olmaktan çıkarak bireylerin gerçekliği yorumlama aracına dönüşür.

Bu süreçte toplumsal rızanın kurulması, farklı ideolojik mekanizmaların iç içe geçmesiyle mümkün olur. Ekonomik krizler, yoksulluk, siyasal yargılama krizleri ya da yaşam maliyetindeki artışlar çoğu zaman siyasal tercihlerle ilişkilendirilmek yerine “kaçınılmaz koşullar”, “bağımsız yargı süreçleri”, “küresel konjonktür” veya “geçiş dönemlerinin doğal bedeli” olarak sunulur. Sorunlar inkâr edilmez; ancak kaderleştirilerek ya da kutsallaştırılarak siyasal sorumluluk alanının dışına taşınır. Bu anlatı, bireyin yaşadığı maddi sıkıntıyı siyasal bir talebe dönüştürmesini zorlaştırır; sorun vardır, fakat siyasallaşamaz.

Bu kaderleştirme, güçlü bir duygusal çerçeveyle tamamlanır. Milli gurur, tehdit söylemleri, birlik ve dayanışma vurguları, ekonomik hoşnutsuzluğun siyasal kopuşa dönüşmesini engelleyen bir duygu düzeni üretir. Ekonomik sıkıntılar bu çerçeve içinde bireysel yoksunluklar olarak değil kolektif bir fedakârlığın parçası olarak anlamlandırılır. Böylece bükey optik yalnızca bilişsel bir çarpıtma değil, aidiyet ve sadakat üreten bir ideolojik zemin hâline gelir. Hatta en çaresiz dönemde “onlar bizden daha kötü” imajını zihinlerde üretir.

Bu süreçte iktidarın sunduğu hakikat çerçevesi, alternatif epistemik alanların sistematik olarak değersizleştirilmesiyle ve cezalandırılmasıyla daha da güçlenir. Akademik çalışmalar, muhalif medya, sivil toplum verileri ya da uluslararası değerlendirmeler yalnızca eleştirilmez; karşılaştırma imkânlarını daraltacak biçimde kabul edilebilirlik alanı dışına itilir. Böylece yurttaşın zihninde, iktidarın sunduğu gerçeklik ile diğer tüm gerçeklik biçimleri arasındaki mesafe kapanır; bükey optik tek mümkün bakış açısı hâline gelir.

Bu ideolojik yapı, gündelik etkileşimler düzeyinde normatif bir baskıyla tamamlanır. Ekonomik sıkıntılardan söz etmek “karamsarlık”, kriz vurgusu “ülkeyi kötülemek”, veri talep etmek ise “devlete güvensizlik” olarak damgalanabilir. Bu etkileşimsel baskı, bireylerin kendi deneyimlerini kamusal alanda dile getirme kapasitesini sınırlar. Rejim, yalnızca yukarıdan dayatılan bir çerçeve olmaktan çıkar; toplumun birbirine yeniden ürettiği bir algı düzenine dönüşür.

Bu mekanizmalar birlikte işlediğinde, ölçeklendirilmiş gerçeklik yalnızca kabul edilmez; toplumsal dolaşım içinde sürekli olarak yeniden üretilir. Böylece Bükey Gözlük Rejimi, algısal, söylemsel ve kurumsal boyutlarının yanı sıra rıza ve normlar üzerinden de süreklilik kazanan bütünlüklü bir ideolojik yapı hâline gelir.

Bu ideolojik mekanizmaların işleyişi, Bükey Gözlük Rejimi’nin yalnızca yukarıdan dayatılan bir algı düzeni olmadığını; gündelik pratikler, duygusal bağlar ve normatif baskılar yoluyla toplumsal düzeyde içselleştirildiğini göstermektedir. Ölçeklendirilmiş gerçeklik bu noktada yalnızca kabul edilen bir anlatı değil, bireylerin dünyayı anlamlandırırken başvurduğu temel referans çerçevesi hâline gelir. Bu içselleştirme süreci tamamlandığında, rejimin etkisi siyasal söylemin ötesine geçer ve toplumun gerçekliği deneyimleme biçimini dönüştürür. Bir sonraki bölüm, bu dönüşümün toplumsal düzeyde nasıl sonuçlar ürettiğini; özellikle maddi gerçeklik ile siyasal gerçeklik arasındaki ayrışmanın, kamusal aklı, siyasal katılımı ve demokratik işleyişi nasıl yeniden şekillendirdiğini tartışacaktır.

Bükey Gözlük Rejiminin Toplumsal Sonuçları: İki Hakikat Evreni

Bükey Gözlük Rejimi’nin en belirgin etkisi, siyasal iktidarın gerçeklik üzerindeki söylemsel hâkimiyetinden çok, toplumun gerçekliği deneyimleme biçiminde ortaya çıkar. Algısal, söylemsel ve kurumsal mekanizmaların eşzamanlı işlemesi, aynı ülkede yaşayan bireylerin giderek farklı gerçeklik evrenlerinde konumlanmasına yol açar. Bir yanda pazarda, işyerinde ve evde deneyimlenen maddi koşullara dayalı gündelik gerçeklik; diğer yanda siyasal alanda ölçeklendirilmiş, çerçevelenmiş ve yeniden anlamlandırılmış bir gerçeklik dolaşıma sokulur. Bu iki düzlem arasındaki açı farkı büyüdükçe, toplumun ortak düşünme koordinatları bozulur ve kolektif anlamlandırma kapasitesi aşınır.

Bu sürecin ilk sonucu, yaşanan deneyim ile anlatılan gerçeklik arasında kalıcı bir yapıbozumun ortaya çıkmasıdır. Birey ekonomik sıkıntıyı, gelir kaybını ve yaşam maliyetindeki artışı doğrudan hissederken, siyasal söylem bu deneyimi farklı ölçekler, karşılaştırmalar ve kavramsal çerçeveler aracılığıyla yeniden tanımlar. Böylece “yaşanan” ile “duyulan” arasındaki çelişki çoğu zaman fark edilir ve dile getirilir; ancak bükey optik bu gerilimin siyasal bir talebe dönüşmesini engeller. Hakikat inkâr edilmez, fakat siyasal sorgulamanın konusu olmaktan çıkarak rutinleşir.

Bu yapıbozum, zamanla epistemik güvensizlik ve bilişsel yorgunluk üretir. Sürekli değişen gündemler, seçici veriler ve birbiriyle uyumsuz açıklamalar karşısında bireyler hangi bilginin güvenilir olduğunu ayırt etmekte zorlanır. Bu durum, kitleleri bir yalana inandırmaktan çok, “hiçbirine” inanmamaya yöneltir. Siyasette “hiçbiri” seçeneği ise çoğu zaman egemen olanın yeniden üretimine hizmet eder. Ortak gerçekliğin zayıflaması, bir yandan bireyleri kendi deneyimlerine kapanmaya iterken, diğer yandan siyasal iktidarın sunduğu anlatının parçalanma içinde “en tutarlı” çerçeve gibi görünmesini sağlar. Böylece epistemik belirsizlik, paradoksal biçimde anlatı tekelini güçlendirir.

Ortak gerçekliğin aşınması, kamusal aklın zayıflamasını da beraberinde getirir. Kamusal akıl, ortak veriler ve paylaşılan kavramlar üzerinden tartışabilme kapasitesine dayanır. Hakikat ölçeklerinin sürekli değiştirildiği bir bağlamda bu zemin korunamaz. Siyasal tartışma giderek veri temelli çözüm arayışından uzaklaşarak duygusal, kimliksel ve sembolik eksenlere kayar; siyaset sorun çözme kapasitesinden çok algı yönetme becerisini ödüllendiren bir alana dönüşür. Karşıt görüşlerin konuşabileceği ortak dil daraldıkça, tartışma gerçeği anlamaya değil hangi gerçekliğin “makbul” olduğuna karar vermeye yönelir. Siyasal kutuplaşma tam olarak bu ortak referans kaybının ürünüdür.

Bu epistemik ve kamusal aşınma, siyasal katılım biçimlerini de dönüştürür. “Ne yapılırsa yapılsın değişmez” duygusu apolitik geri çekilmeyi beslerken, ortak zemin kaybı toplumu farklı hakikat evrenlerine bölerek kutuplaşmayı derinleştirir. Siyasal tartışma sorun çözmekten ziyade bir “hakikat yarışı”na dönüşür. Çoğunluk, yaşadığı çelişkiyi aidiyet lehine çözerek siyasal sadakati korumayı tercih eder; epistemik delegasyon, duygusal meşrulaştırma ve normatif baskı bu tercihi rasyonel ve makul gösterir. Böylece siyasal katılım, içerikten çok sembolik konum alma pratiğine indirgenir.

Bu tablo, sosyal demokrasiyi episte-politik bir meydan okumaya çağırır. Sosyal demokrasi, hakikate dayalı kamusal tartışmayı, veri temelli politika üretimini ve kurumsal şeffaflığı varsayan bir gelenektir. Oysa Bükey Gözlük Rejimi, ortak gerçekliği aşındırarak bu varsayımların zeminini zayıflatır. Ortak hakikat kaybolduğunda sosyal adalet talepleri görünmezleşir; veriye dayalı eleştiri siyasileşmiş veri mimarisi içinde etkisizleşir; duygusal meşrulaştırma rasyonel argümanların kamusal etkisini bastırır. Sorun, bu nedenle, yalnızca hangi politikaların önerileceği değil, bu politikaların dayanacağı hakikat zemininin nasıl yeniden kurulacağıdır.

Sonuç olarak Bükey Gözlük Rejimi, yalnızca bir siyasal iletişim pratiği değil; düşünme biçimlerini, kamusal tartışma kapasitesini ve demokratik işleyişi dönüştüren çok katmanlı bir toplumsal düzen üretir. Gerçeklik ölçeklerinin bozulması toplumu yalnızca yanlış bilgilendirmez; toplumun kendini anlama ve ortak bir gelecek tasavvur etme kapasitesini de aşındırır.

Bükey Gözlük Rejiminin Aşılması İçin Sosyal Demokrat Bir Çerçeve

Bükey Gözlük Rejimi, hakikatin ölçeklerini bozarak yalnızca algıyı değil, siyasetin işleyiş koşullarını da dönüştüren bir düzen üretir. Bu nedenle böyle bir rejimin aşılması, salt iktidar değişimiyle açıklanabilecek bir süreç değildir. Sorun, hangi ekonomik ya da sosyal politikaların önerildiğinden çok, bu politikaların hangi hakikat zemini üzerinde anlam kazandığıyla ilgilidir. Hakikatin parçalandığı, teknikleştirildiği ve siyasal sorumluluktan koparıldığı bir bağlamda, en tutarlı sosyal demokrat programlar dahi toplumsal karşılık üretmekte zorlanır. Bu yüzden çıkış ve belki de ekonomik programdan önce, açık biçimde bir hakikat politikası meselesi olarak ele alınmalıdır.

Bu güçlük yalnızca Türkiye’ye özgü değildir. Son on yılda Avrupa’daki birçok sosyal demokrat parti, maddi gerçeklikle kamusal algı arasındaki açı farkının derinleştiği benzer rejimsel bağlamlarda siyaset yapmak zorunda kalmıştır. Birleşik Krallık’ta İşçi Partisi, kemer sıkma politikalarının yarattığı derin toplumsal tahribata rağmen bu tahribatı kamusal algının merkezine taşımakta uzun süre zorlanmıştır. Reel ücret kayıpları, bölgesel eşitsizlikler ve sosyal hizmetlerin gerilemesi gündelik yaşamda açıkça hissedilirken, büyüme ve istihdam göstergeleri etrafında kurulan iyimser anlatılar kamusal tartışmayı belirlemiş; sosyal demokrat eleştiriler bu anlatı karşısında “abartılı” ya da “gerçekçi olmayan” talepler gibi sunulabilmiştir. Burada sorun, maddi gerçekliğin yokluğu değil, bu gerçekliğin hangi ölçekte ve hangi bağlamda görüldüğüdür.

Benzer bir temsil krizi Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) uzun süre yaşadığı siyasal sıkışmada da gözlemlenmektedir. Hartz IV reformları sonrasında istihdam oranlarındaki nicel artışlar, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasını ve gelir eşitsizliğini gölgeleyen bir başarı anlatısı üretmiştir. Bu anlatı içinde sosyal demokrat eleştiriler, veriye dayalı olmalarına rağmen, siyasal olarak “ölçek dışı” kalmış; parti, kendi toplumsal tabanının gündelik deneyimleri ile kamusal söylem arasındaki açı farkını etkili bir siyasal dile dönüştürmekte zorlanmıştır. Sorun, burada da yanlış bilgi değil doğru bilginin siyasal olarak nötralize edilmiş sunumudur.

Fransa’da Sosyalist Parti’nin çözülme süreci de benzer bir epistemik zeminde okunabilir. Ekonomik sorunların teknokratik reform diliyle çerçevelenmesi, işsizlik ve güvencesizlik deneyimlerinin kamusal temsilini zayıflatmış; sosyal demokrat söylem, maddi gerçekliğin değil, reformun “rasyonelliği”nin gerisinde kalmıştır. Bu durum yalnızca seçmen kaybına değil sosyal demokrasinin hakikat kurucu kapasitesinin aşınmasına yol açmıştır. Hakikat, tartışmanın konusu olmaktan çıkıp teknik bir arka plan verisine indirgenmiştir.

Bu Avrupa örneklerinin ortaklaştığı nokta şudur: Sosyal demokrat muhalefet, yanlış bilgiyle değil; doğru fakat ölçeklendirilmiş, bağlamından koparılmış ve siyasal sorumluluktan arındırılmış bir hakikat rejimiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bükey Gözlük Rejimi’ne benzer biçimde işleyen bu yapılarda, sosyal demokrat siyaset yalnızca politika önermekle yetinemez. Aynı zamanda hangi gerçekliğin görünür olacağını, hangi deneyimlerin kamusal dile taşınacağını ve hakikatin hangi ölçekte tartışılacağını da siyasal mücadelenin merkezine almak zorundadır.

Bu bağlamda sosyal demokrat bir çıkış, toplumu tek bir anlatıya zorlamayı değil, parçalanmış gerçekliği yeniden ortaklaştırmayı hedeflemelidir. Ortaklaştırma, mutlak doğrular dayatmak değil, farklı toplumsal deneyimlerin karşılaştırılabilir ve tartışılabilir hâle geldiği bir kamusal referans sistemi kurmaktır. Yoksulluk, eşitsizlik, güvencesizlik ya da barınma krizi gibi olgular, yalnızca sayısal göstergelerle değil bu göstergelerin gündelik yaşamla kurduğu bağ üzerinden siyasallaştırılmadıkça sosyal adalet talebi görünürlük kazanamaz. Bükey rejimin görünürlük mühendisliğine karşı, sosyal demokrasinin temel hamlesi, görünmeyeni kamusal tartışmanın merkezine taşımaktır.

Bu çaba, kamusal aklın yeniden inşasını da zorunlu kılar. Kamusal akıl, yurttaşların ortak veriler ve ortak kavramlar üzerinden tartışabilme kapasitesidir. Ancak bükey optiğin hâkim olduğu bağlamlarda siyaset, içerikten çok algının, çözümden çok sembolik konum almanın ödüllendirildiği bir alana dönüşür. Sosyal demokrat siyaset, bu nedenle teknik jargona sıkışan bir uzman diliyle konuşmaktan çok, karmaşık gerçekliği basitleştirmeden anlaşılır kılan bir kamusal dil kurmak zorundadır. Aksi hâlde rasyonel argümanlar, duygusal meşrulaştırmanın gürültüsü içinde etkisizleşir.

Rejimin kurumsal dayanaklarını zayıflatmak ise veri şeffaflığını ve kurumsal özerkliği siyasal mücadelenin merkezine yerleştirmeyi gerektirir. Bükey Gözlük Rejimi, verinin nasıl üretildiğini ve nasıl sunulduğunu siyasallaştırarak işler. Bu nedenle ölçüm yöntemlerinin açıklığı, veri mimarisinin demokratik denetimi ve bilgi üretiminin çoğulculaştırılması teknik reformlar değil, demokratik zorunluluklardır. Tek kanallı bilgi akışı her zaman bükey optiğe meyillidir; çoğul veri kaynakları ise hakikatin yeniden dengelenmesi için temel bir karşı-ağırlık işlevi görür.

Son olarak, sosyal adalet talebinin kendisi hakikatle yeniden bağlantılandırılmadıkça siyasal güç kazanamaz. Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal koruma açıkları, yalnızca bütçe kalemleri ya da maliyet tartışmaları olarak ele alındığında, bükey optiğin etkisi altında kolaylıkla görünmezleşir. Sosyal demokrasinin görevi, bu meseleleri insan onuru ve sosyal haklar ekseninde, sahici veriler ve sahici deneyimlerle yeniden kamusallaştırmaktır.

Bu bölümün temel iddiası açıktır: Bükey Gözlük Rejimi, iletişim stratejileriyle ya da teknik ayarlamalarla aşılamaz. Bu rejim, hakikat üretiminin demokratikleşmesini hedefleyen uzun soluklu bir siyasal ve toplumsal mücadeleyi gerektirir. Sosyal demokrasi, ancak bu mücadeleyi üstlendiği ölçüde sadece adil bir ekonominin ötesinde hayatı da örgütler.