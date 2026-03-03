Ankara’dan Tahran’a Bakmak

Bir ülkeyi, yalnızca “güç” ile yönetebileceğinizi sanıyorsanız, 2026’nın dünyasını anlamamışsınız demektir. Bu çağda güç hâlâ var; ama tek başına çözüm üretmiyor. İstikrarın yakıtı artık rızadır: ölçülebilir refah, adalet duygusu, öngörülebilir gelecek, onurlu hayat.

İran’ın tepesindeki siyasal akıl ise yıllardır bunun tersine oynadı: Refahı büyütemedi, adaleti tahkim edemedi; ama makamı “kader” gibi tuttu. Üstelik bunu yaparken arada bir, tam da kritik eşiklerde, küçük bir “özeleştiri” penceresi açarak… sonra o pencereyi yeniden kapatarak.

2018’de Hamaney, “adalet” başlığında geride kalındığını kabul edip “Allah’tan ve halktan özür” vurgusu yapan bir çizgiye girdi: İlerleme var, ama adalet yok; geride kaldık. Aynı dönemde “yolsuzluk ve ayrımcılık” konusunda halkın şikâyetinin meşru olduğunu da söyledi: Halk birçok şeye katlanır ama yolsuzluk ve ayrımcılığı hazmetmez.

Bir lider için bu cümleler, normal bir düzende hesap vermeye açılır. İran’da ise aynı cümleler, bir başka şablonun parçası oldu: “Sorunu kabul et, çözümü ertele.”

Ağustos 2018’de Hamaney bu kez ekonomik krizi yalnızca dış baskıya bağlamadı; “asıl sebep iç yönetim” dedi: Sorunun kaynağı sadece dışarı değil, içeride; yaptırımlar etkiler ama esas mesele bizim nasıl yönettiğimiz. 2022’de de benzer bir çerçeveyle “yanlış kararlar ve eksiklikler”in ekonomiyi vurduğunu söyleyerek iç hatayı daha açık isimlendirdi.

Peki bu “itiraflar” neye dönüştü? Şeffaf bir reform takvimine mi? Kamu harcamalarında denetime mi? Yolsuzlukla sistematik mücadeleye mi? Hayır. İran’da bu tür beyanatların işlevi, giderek daha çok şuna dönüştü: Toplumsal öfkenin basıncını almak. Bir tür siyasal “ventil”. Kapağı biraz arala, basınç düşsün; sonra kapağı tekrar kapat.

Fakat 2026 dünyasında ventil artık yetmiyor; çünkü toplumun sorunu “duyulmak” değil, “yaşamak”. Son iki ayın tablosu bunu gösteriyor: Ekonomik sıkıntı ve para birimindeki çöküşle tetiklenen protestolar yayılırken ülke, “dijital nefessiz bırakma” yöntemine başvurdu; internet karartması devreye alındı.

Amnesty International, internet kesintisinin yalnızca sansür değil, aynı zamanda güvenlik güçlerinin ihlallerini görünmezleştiren bir örtü işlevi gördüğünü; protestolara “ölümcül güç” kullanıldığını ve can kayıplarını raporladı. Sonra bir üst eşik geldi: U.N. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Ocak protestolarıyla bağlantılı yargılamalarda idam riskinin büyüdüğünü, en az sekiz kişiye (iki çocuk dahil) idam cezası verildiğini, onlarcasının daha risk altında olduğunu söyleyerek moratoryum çağrısı yaptı.

Ancak Ocak 2026 protestoları gösterdi ki, merkeziyetsiz iletişim (decentralized communication) artık devletlerin teknik kapasitesini aşmış durumda. Halk sadece birkaç dakika içinde alçak yörünge uydu ağlarına ve cihazdan cihaza (peer-to-peer) iletişim kuran mesh ağlara geçti. Hamaney rejimi “interneti kestik” derken, görüntüler blokzincir tabanlı platformlar üzerinden saniyeler içinde dünyaya yayılmaya devam ediyordu.

Aynı durum ekonomi için de geçerli. Riyal pul olurken, halkın birikimlerini kripto varlıklara ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) protokollerine kaydırması, rejimin “ekonomik terbiye” yöntemlerini boşa çıkardı.

Ve Şubat 2026’da üniversiteler… Silikon çağında “gençlik” bir demografi değil, bir ana üretim faktörü: bilgi, inovasyon, girişim, kültür. İran ise üniversiteyi, polisle “susturulacak” bir alan gibi gördü. Silahlı ve sivil güvenlik unsurları kampüslere yığıldı, çatışmalar yaşandı.

İran’ın trajedisi tam da burada: Rejim, refah talebini “güvenlik” parantezine alıp boğmaya çalıştıkça, ülke hem iç meşruiyetini hem de dış manevra alanını kaybetti. Bu durumu artık, yalnızca bir baskı rejiminin sonu değil; “baskıyla idare” paradigmasının da iflas eşiği olarak görmek gerekir.

Bir ülkede lider, “adalette geride kaldık” deyip makamı bırakmıyorsa; “yanlış kararlar” deyip aynı karar mimarisini sürdürüyorsa; “yolsuzluk şikâyeti var” deyip şeffaf denetim üretmiyorsa… o zaman özeleştiri, ahlaki bir tutum olmaktan çıkar, siyasal manipülasyona dönüşür. Ve toplum bunu artık çok hızlı okuyor.

2026 yılı, liderlere tek bir şeyi fısıldıyor: “Toplumu anlamak, onu yönetmekten çok daha hayati bir güvenlik meselesidir.” İran, bunun en güncel laboratuvarı. Geriye dönüp baktığımızda, İran’ın elinde kalan enkazın üzerinde sadece barut kokusu değil, yıllara yayılmış “stratejik özeleştirilerin” soğuk külleri var.

İran’ın yaşadığı dış saldırı, bir askeri operasyondan önce bir siyasal çöküşün sonucudur. Sebep-sonuç ilişkisi nettir: Liderlik, hatalarını itiraf edip makamdan ve yöntemlerinden vazgeçmediğinde, halk ile devlet arasındaki güven bağı kopar. Devlet, enerjisinin %90’ını kendi halkını susturmaya harcadığında, dış tehditlere karşı körleşir. Bir devletin en güçlü hava savunma sistemi, kendi halkının sadakatidir. Bu sistem çöktüğünde, sızma ve müdahale zemini dış güçlere altın tepside sunulur.

2026 koşullarında dış müdahale çoğu zaman “dışarıdan icat edilen” bir kriz değil; içerideki yönetim arızalarının ürettiği meşruiyet–kapasite–caydırıcılık erozyonunun dış aktörlerce stratejik biçimde değerlendirilmesidir: Ekonomik performans açığı toplumsal rızayı aşındırıp kitlesel mobilizasyonu rasyonelleştirirken, rejimin bu mobilizasyona “temsil/iyileştirme” yerine “güvenlikleştirme” (karartma + sert bastırma) ile yanıt vermesi krizi uluslararasılaştırır; internetin kesilmesi hem ekonomik hayatı hem de kurumsal işleyişi felç ederek devlet kapasitesini aşağı çekerken, ihlal iddiaları ve idam tehdidi gibi gelişmeler dış aktörlerin eline normatif meşruiyet ve diplomatik baskı zemini sağlar. Bu eşzamanlılık, İran’ın iç kriziyle birlikte ABD–İsrail hattındaki açık tehdit ve “rejim değişimi” söylemlerinin daha yüksek sesle normalleşmesine de elverişli bir fırsat penceresi açar; nitekim analizler protesto dalgasının, bölgesel askeri baskı ve hibrit faaliyet riskleriyle aynı zaman penceresinde tırmandığını vurgularken, İsrail siyasetinde “rejim değişimi” çağrısının açıkça dillendirildiği görülmektedir.

Bölgesel Projeksiyon ve Yönetim Paradigması

Türkiye–İran dengesi açısından bu tablo, “komşuda kriz” başlığından daha fazlasıdır: Sınır güvenliği, düzensiz göç riski, enerji ve ticaret hatları, Irak–Suriye dosyası ve Kafkasya denklemi aynı anda etkilenir. Ama Türkiye için asıl ders jeopolitiğin ötesinde: 2026’da devlet kapasitesi, “baskı”yla değil, toplumun hızına yetişen yönetişimle ölçülüyor. Komşu coğrafyalarda baskı yöntemleri arttıkça, bu yöntemlerin ürettiği istikrarsızlık dalgaları sınır tanımıyor. O yüzden bölgedeki her aktör için en rasyonel güvenlik stratejisi, sadece sertlik değil; sürdürülebilir refah, şeffaf yönetim ve hızlı kamu hizmeti üretmektir.

Bölge ülkeleri için İran tablosu bir “uyarı fişeği”dir: Toplumun beklentisini okuyamayan, gençliğin gelecek tahayyülünü yalnızca “beka” söylemiyle bastırmaya kalkışan her yapı, önce içeride kırılganlaşır; sonra dışarıda müdahaleye açık hale gelir. 2026’da başarılı olan modeller (ve Türkiye’nin de bu krizden çıkarması gereken ders), liderliğin bir iterasyon süreci olduğudur.

Halkına refah sağlayamayan, çarşı-pazardaki yangını “dış güçler” söylemiyle örtmeye çalışan her yapı, meşruiyetini sokakta kaybeder. 2026’da ekonomi, artık sadece rakam değil, en büyük milli güvenlik meselesidir.

Hukuku adaleti sağlamak için değil, muhalifleri ezmek için bir “cop” gibi kullanan rejimler, kendi temellerini oyarlar. Hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir ülkede yatırım durur, akıl göç eder ve geriye sadece liyakatsiz bir bürokrasi kalır.

Yolsuzluk sadece bir hırsızlık değil, toplumsal sözleşmenin yırtılmasıdır. Halk yoksullaşırken makam sahiplerinin zenginleştiği bir düzen, en küçük sarsıntıda yıkılmaya mahkumdur.

2026’nın dijital dünyasında gençleri hapse atmak veya üniversiteleri kuşatmak “düzeni” sağlamaz; sadece öfkeyi yer altına indirir ve daha patlayıcı hale getirir.

Kısacası bugün bir devleti yönetmek; tepeden talimat yağdırmak değil toplumu anlamak, beklentiyi ölçmek, hızlı yanıt üretecek kurumsal kapasiteyi kurmak ve bunu şeffaf biçimde göstermek sanatıdır. Çünkü artık yönetim, korku mimarisi değil; uyum mimarisidir. Bir toplumu yönetmek, o toplumun taleplerine karşı savaşmak değil, bu enerjiyi anlamlı bir refah modeline dönüştürmektir.

Türkiye’nin bu enkazdan çıkaracağı en büyük ders; toplumu anlamanın, onu yönetmekten çok daha hayati bir “beka” meselesi olduğudur.