Adalet, Eşitlik ve Toplumsal Refah Terazisinde Sosyal Demokrasi Muhasebesi

Sosyal demokrasi, emekçiler ile öteki sınıfların çıkarları arasında, demokratik özgürlükler ortamında, siyasal ve ekonomik yapıyı değiştirerek hakkaniyet dengesi kurmayı amaçlayan, siyasal ve ideolojik bir kitle hareketidir. [1] Sosyal demokrasi çoğunlukla, ideolojik ya da politik yönleriyle tartışılsa da, toplumdaki karşılığı ve etkisi büyük ölçüde muhasebeye -yani kamusal kaynakların nasıl ölçüldüğüne, tahsis edildiğine ve değerlendirildiğine- bağlıdır. Bu bağlamda muhasebe, yalnızca teknik bir kayıt sistemi değil; aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve hakça paylaşımın gündelik yaşamda hayata nasıl geçirildiğini belirleyen ahlaki ve siyasal bir araçtır.

Sosyal Adaletin Bir Aracı Olarak Muhasebe

Sosyal demokrasinin temel hedeflerinden biri eşitsizliği azaltmak hatta ortadan kaldırmak ve tüm vatandaşlar için daha adil fırsatlar sağlamaktır. Kamu muhasebesi, bu hedeflerin somut hale gelmesini sağlayan organizasyondur. Sosyal demokrat bir muhasebe yaklaşımı şunları vurgular:

Artan oranlı vergilendirme: Vergi yükünün adil dağılımını sağlamak amacıyla gelir gruplarına göre vergi sistematiğinin oluşturulması ve uygulanması,

Temel gelirin yeniden dağıtılması: Kamu kaynaklarının sağlık, eğitim, konut ve sosyal koruma alanlarına nasıl yönlendirildiğinin planlanması ve yürütülmesi,

Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Kamu gelir ve giderlerinin vatandaşlar tarafından tüm detaylarıyla takip edilebilir ve izlenebilir olması.

Tarihsel süreçte Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde kamu mali raporlama sistemleri sosyal refah hedefleriyle uyumlu şekilde geliştirilmiştir. Bütçe; yalnızca mali hedefleri değil, aynı zamanda sosyal sonuçları da ortaya koymanın yanında harcamalar, eşitlik ve toplumsal refah göstergeleriyle de ilişkilendirilir.

Bütçe Planlamasında Eşitlik

Kamuya ait kaynakların dağıtımında eşitlik, söylemle değil bütçe yapısıyla sağlanır. Sosyal demokrat sistemlerde muhasebe uygulamaları çoğu zaman şu unsurları içerir:

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme: Mali politikaların kadın ve erkekler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi,

Nesiller arası muhasebe: Gelecek kuşaklara haksız yük bindirmemek için uzun vadeli mali sürdürülebilirliğin analiz edilmesi,

Bölgesel eşitlik raporlaması: Kişi başına kamu harcamalarının bölgeler arasında karşılaştırılması.

Muhasebe böylece yalnızca mali dengeyi değil, toplumsal dengeyi de gözetir.

Refah Devleti Kurumları ve Kamu Muhasebesi

Refah devleti; kamu hastaneleri, okullar, emeklilik sistemleri ve işsizlik sigortası gibi geniş kurumsal yapılar üzerine kuruludur. Etkin muhasebe uygulamaları, bu kurumların eşitlikçi amaçlarından sapmadan verimli çalışmasını sağlar.

Sosyal demokrasi çatısı altında:

Kamu muhasebe standartları yalnızca maliyetleri azaltmayı değil, hizmet kalitesi ve kapsayıcılığı da dikkate alır,

Eğitim ya da koruyucu sağlık yatırımları kısa vadeli gider değil, uzun vadeli toplumsal sermaye yatırımı olarak değerlendirilir,

Sosyal sigorta fonları, kamu güvenini korumak için şeffaf biçimde raporlanır.

Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Almanya’da geliştirilen sosyal güvenlik sistemleri, aktüeryal muhasebe ile dayanışma ilkesini birleştirerek hem mali sürdürülebilirliği hem de toplumsal adaleti gözetmiştir. [2] Demokratik Hesap Verebilirlik ve Vatandaş Denetimi

Sosyal demokrasinin ayırt edici özelliği demokratik meşruiyete verdiği önemdir. Bu nedenle muhasebe sistemleri katılımcı bir işlev de görür:

Kamu bütçeleri parlamentolarda açık şekilde tartışılır,

Bağımsız denetim kurumları performans ve uygunluk denetimleri yapar,

Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları mali verilere erişebilir.

Şeffaflıkla yönetilen muhasebe bilgi sistemleri, yüksek vergi geliri olan ve güçlü kamu hizmetlerine sahip toplumlarda sosyal güveni artırır. Kaynakların adil yönetildiğine ikna olan vatandaşlar, yeniden dağıtım politikalarına daha fazla destek verir. [3]

Kârın Ötesinde: Sosyal Değer Muhasebesi

Geleneksel muhasebe sistemleri finansal kârlılığa odaklanır. Sosyal demokrat muhasebe ise sosyal değer yaratımını da hesaba katar. Bu kapsamda:

Sosyal getiri (SROI) ölçümleri,

Sürdürülebilirlik raporlaması,

Kamu değeri analizleri

önem kazanır. Bu yaklaşımda soru yalnızca “Kârlı mı?” değildir; aynı zamanda “Eşitsizliği azaltıyor mu?”, “İnsan onurunu güçlendiriyor mu?” ve “Toplumsal dayanışmayı artırıyor mu?” hatta günümüzde şüphesiz ilk sıralardaki önemiyle “Çevresel sürdürülebilirlik için katkısı var mı?” soruları da sorulur.

Eşitlik ile Mali Disiplin Arasındaki Denge

Sosyal demokrasinin eleştirilerinden biri, yeniden dağıtıma öncelik verirken mali disiplini zayıflatabileceği yönündedir. Oysa modern sosyal demokrat sistemler sıkı mali kuralları eşitlik hedefleriyle birlikte yürütür. Dengeli bütçe uygulamaları ve egemen varlık fonları (örneğin Norveç’te olduğu gibi) eşitlik ile mali sorumluluğun bir arada var olabileceğini göstermektedir.

Sürdürülebilir kamu maliyesi, refah politikalarının uzun vadede güvenilirliğini sağlar ve kamusal kaynaklardan sağlanan faydanın kuşaklar arası aktarımındaki adaleti güçlendirir.

Sonuç

Sosyal demokrasi muhasebesi yalnızca teknik ve tarafsız bir faaliyet değildir. Adalet, eşitlik ve ortak refah yönünde normatif bir tercihi yansıtır. Muhasebenin kapsamını kâr ve büyüme ölçütlerinin ötesine taşıyarak toplumsal sonuçlara odaklayan sosyal demokrat yaklaşım, kamu maliyesini etik yönetişimin bir aracı haline getirir. İşte bu çerçevede muhasebe, yalnızca rakamları dengelemek değil, toplumu dengelemek anlamına gelir.

Dipnotlar

[1] Yurdakul Fincancı, Günümüzde Sosyal Demokrasi, İstanbul: Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, 1993, s. 1.

[2] Baldwin Peter, The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State 1875-1975, Cambridge University Press, 1990.

[3] Fukuyama Francis, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 1995.