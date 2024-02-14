Önünüzde, beliniz hizasında gerilmiş bir kurdele, elinizde de bir makas olduğunu varsayın. İşte bu yazı, Sosyal Demokrat Dergi’nin dijital platformunun kurdelesini kesen açılış yazısı.

Kağıda basılı dergiden dijital baskıya dönme gerekçelerimizi daha önce farklı açıklamalarımızda belirtmiştik. Özetle, dijitalleşme çağına ayak uydurduk. Çağın eğilimine uyum, hele ülkemizin ekonomik bunalım ortamında, ekonomik zorunluluklarla da tam anlamıyla örtüştü.

Öte yandan, yazarlarımızı abone sayısıyla sınırlı olmayan kısıtsız bir okur kitlesi ile buluşturma olanağı da doğmuş oldu. Makalelerin, yazıldıkları an ile okura ulaştıkları an arasında geçen sürede, dünyanın ve özellikle de ülkemizin koşar adım ilerleyen gündeminden düşme riski ortadan kalkmış oldu. Çünkü elimize ulaşan yazılar, aradan uzun süre geçmeden bu sitede sizlere sunulacak.

Başlayabiliriz

Artık Dergimiz, potansiyel yazarlarımızın dünyaya ve ülkemize sol taraflarındaki pencereden bakarak görüp yorumladıklarını yansıtmaya hazırdır. O pencereden bakınca bugünlerde neler mi görünüyor? Dikkatle bakanın göreceği o kadar çok şey var ki!

Öncelikle yerel yönetim seçimleri var. Bu bağlamda bazı partilerin –patolojik demeyelim de- irrasyonel ve kazanmaktan çok birilerine kaybettirmeye yönelik tutumları var. Partili Cumhurbaşkanının ve yandaşlarının, seçim kazanma yolunda benimsedikleri Makyavelizm var.

Yaşamı acıya, hatta işkenceye dönüştüren geçim sıkıntısı var. Sarayın ve bir kesim yandaşın debdebesine karşı emekçilere ve özellikle emeklilere uygulanan ekonomik kırımı görüp -hukuk ve adalet yoksunluğu yüzünden- dile getiremediğimiz duygularımız var…

“Hilafet” nedir diye sorsanız doğru dürüst yanıt veremeyecek “uydum kalabalığa”cı kitlelerin “hilafet” çağrısı var. Şeriatın egemen olduğu bir toplum düzeninden en çok zarar görecek olan bilinçsiz kadın topluluklarının “şeriat” özlemi ve tüm bu kitlelerin gösterilerine “şefkatle” bakan iktidar politikacıları ve emniyet güçleri var.

İsrail’in Gazze’de, küresel kamuoyunun itirazına karşı sürdürdüğü katliam var. Ukrayna’da sürüp giden ve dünya düzeninde yarattığı tüm aksaklıklara karşın artık kanıksanıp sözü bile edilmez olan savaş var.

ABD’de, önümüzdeki yıldan itibaren küresel dengeleri altüst edeceği, tüm dünyada popülist uç sağı besleyeceği besbelli olan Trump’ın önlenemez yükselişi var.

Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın dünyanın “iyi” insanlarının tepkileri ve bilimin, insanlığı daima ilerleten ve yücelten gelişmeleri var.

Kurdeleyi keselim

Biz bu yazıyı bir görüş belirtmek için değil; başlıkta belirtildiği gibi, açılışı yapmak amacıyla sunmak istedik. Şimdi, ilk tümcemizdeki varsayımsal makası alın ve varsayımsal kurdeleyi kesin. Gerisi size kalmış…

Yazılarınızı bekliyoruz.