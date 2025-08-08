AÇILIM SÜRECİNDE CHP

Kürt sorunu yıllardır siyasi arenadaki tüm partilerin gündeminde değişken ağırlıkta yer aldı. Bunlar, güncel siyasal gelişmelere uygun tavırlar belirleyip çoğu zaman çıkarlarına uygun söylem geliştirdiler. CHP içinse her dönem diğer partilerden daha sancılı bir mesele oldu. Diğerleri siyasal alanda çıkar elde ederken CHP hep zarar gördü.

Sürecin başlarında “Terörsüz Türkiye” açılımının asıl mimarı gözüken MHP’nin tabanını ikna etmesinin sancılı olacağı tahmin edilmekteydi. Çünkü MHP içinden çıkan bakiye sağ partilerin süreci manipüle etmeleri bekleniyordu. Ancak, “kadro” partilerinde tabanlarını yönlendirmek hiçbir dönemde büyük sıkıntı yaratmaz. Sonuçta MHP, bu riski “kadro” partisi olmanın hakkını vererek tereyağından kıl çekercesine yönetti ve birkaç fevri çıkış haricinde tabanını tümüyle konsolide edebildi. Hatta denebilir ki, bu parti ilk kez önemli bir gelişmede net bir tavır sergiledi.

İdeolojik derinliği olmayan bu tür “kadro” partilerinin siyasi tavırları etki – tepki prensibine dayanır. Bir tarafa tepki göstererek nemalanacağı biçimde pozisyon almak, onların karakteristik özelliğidir. Bu açıdan bakınca, MHP’nin ilk kez, hem de önceden kurgulanmış ve alt yapısı hazırlanmış bir açılım hareketine öncülük etmesi oldukça manidar görünüyor.

Bunun nerede ve nasıl hazırlandığından daha önemli olan, sürecin kalıcı olarak çözülmesidir. Zaman geçtikçe sır perdesi aralanacak, kimi spekülatif tahminler netleşecek ve hangi motivasyonla MHP’nin bu tutumu gerçekleştirdiği belirginleşecektir. Kuşkusuz hangi nedenle olursa olsun, yarım asırdır ülke gündemini meşgul eden, adeta toplumsal travma haline gelen sorunun çözümü için barışa bir şans tanımak gerekir. Başlangıç hamlesinin bu partiden gelmesi ayrı bir önem taşımakta. Kalıcı barışa ulaşılması, her türlü manipülasyona açık olan sürecin iyi yönetilmesi, şeffaf ve samimi bir demokratik zeminde karşılıklı yapıcı davranışlar sergilenmesiyle mümkün olabilecektir.

Sürecin ikinci ayağı DEM parti, mimarı ise “İmralı” olarak anılan Apo’dur. Kürt grubu; Kandil, İmralı, DEM parti ve Selahattin Demirtaş unsurlarıyla heterojen bir yapı sergilese dahi İmralı’nın ağırlığı, partinin doğal olarak siyasete yatkın olması ve Demirtaş’ın öteden beri demokratik siyasete bakış açısı, Kandil’in çok fazla ayak sürümesini engellemiştir. Partinin bir açıdan “kitle”, başka açıdan “kadro”, diğer bir açıdan vesayet partisi görünümü, kimliğinin netleşmesine engel oluyor. Siyaset bilimi bu “karma” partiye mutlaka bir ad ve tanım bulacaktır. Süreçte en rahat kümenin, DEM parti çevresi olduğu görülüyor. Tabii ki sekteye uğraması durumunda bazı aktörleri tutuklanacak ve seremonide yaktıkları silahlar heba olacaktır. Tabanının siyasi bilinci ve kümedeki aktörlerin siyasi kadrosu itibariyle, baştan sona süreci rahatlıkla yürütecek gibi görünüyor.

Kuşkusuz bu süreçten en karlı çıkan parti AKP olacaktır. Politik davranışı ve yapısı itibariyle ilk dönemlerde “pragmatik kitle partisi” görünümü sergileyen AKP, zamanla “tek adam” partisine dönüştü. Bu tür partilerde her ne pahasına olursa olsun iktidar korunmalıdır. İlk günden beri parti öyle veya böyle iktidarda kalacak şekilde kendini formatladı ve seçim sürecini her defasında manipüle etmeyi başardı. Önceden belirlediği politikayı ilmik ilmik örerek, yüzde otuzlarla girdiği seçim yarışlarını, bir yolunu bulup en önde bitirmeyi başardı. Her seçim öncesinde, süreci izleyip önce tabanını, sonra muhalif seçmenin bir kısmını siyasi duruşuna uygun olarak mobilize etti. Geçmişten bu yana yaptığı en başarılı iş, seçim sürecinde algı yönetmek oldu. Başlarda biraz amatörce yürüttüğü bu işi, şimdilerde İletişim Başkanlığı marifetiyle daha profesyonelce yürütüyor. Kürt sorununda da aynı davranışı sergiliyor. Süreç olumlu ilerlerse başarıyı hanesine yazacak.

Bu tür oluşumların sırtında yumurta küfesi yok; oldu oldu, olmadı, geçmişte yaptığı, gibi masayı devirip yoluna devam eder. Açılımın seçim sürecinde getirisi olmadığı ya da zarar verdiğini gördüğü anda süreci inkâr etmesi ve tabanını buna ikna etmesi hiç sorun olmaz. O nedenledir ki, tüm tarafların az çok endişesi varken bu parti köşesinde rahatça oturmaktadır.

Siyaset biliminde tanımlaması olmayan irili ufaklı MHP bakiyesi “şahıs” partilerinin birbirleriyle “sel önünden kütük kapmaca” yarışması, her birinin kuruluş felsefesine uygun davranış görünümünde.

Bu partilerin geçmişte manipüle ettikleri göçmen ve mülteci sorunu göz önüne getirildiğinde durum daha kolay anlaşılabilir. Bir dönem yeri göğü inleterek ülke bekasının bir tek göçmen ve mülteci sorununa bağlı olduğunu ve bunun, ülke bütünlüğüne en büyük tehdit olduğunu ileri sürmüşlerdi. Haklarını teslim etmek gerekir ki, toplumun önemli kısmını mobilize ettiler ve amaçlarına fazlasıyla ulaştılar.

Konuyla ilgili son dönemde yapılan anketlerin sorularında göçmenlerle ilgili şıklara pek yer verilmiyor. Artık siyasi tartışmaların yapıldığı medya programlarında ve partilerin gazının alındığı meclisteki gereksiz salı toplantılarında da göçmen sorunu dile getirilmiyor. Anlaşılan bekamız birden kurtuldu!

Bu partiler nemalanacaklarını gördükleri anda hiç tereddüt etmeden verimli alana yönelirler. Şimdi verimli alan Kürt sorunu. Bu nedenledir ki, Kürt meselesinde takındıkları tavır ve popülist söylemleri hiç şaşırtıcı olmadı. Bu tür parti ve oluşumlar üzerinde fazlaca konuşmaya ve onlara değer atfetmeye gerek var mı bilemiyorum. Ancak süreci baltalamaya güçleri yetmese dahi uzun süre kamuoyunu güvenlikçi çözüm modelleriyle meşgul edecekler gibi.

Küçük sol partilerin ideolojik açıdan net olması, sorunun tespiti ve tutarlı davranış açısından onlara avantaj sağlıyor. DEM Parti’de sorunun düşük şiddette seyretmesi de, aynı şekilde, sorunu tanımlamasındaki ve talepleri dile getirmesindeki netliğiyle açıklanabilir.

Kürt meselesinde asıl sancının CHP’de yaşandığı ve yaşanacağı aşikâr. Tabanı tam bir mozaik görünümündeki bu “kitle” partisinin süreçte net bir politika izlemesi ve belirlediği politikaya tabanını da uygun biçimde mobilize etmesi hiç kolay değil. Önümüzdeki günlerde kendisini ülkenin kurucusu ve koruyucusu olarak hisseden ulusalcı taban ile sol/sosyalist taban arasındaki düşünsel çelişkiyi yönetmek partinin önceliği olacak. Tabandaki bu çelişkiyi partinin yakın gelecekte çözmesi gerekir. Hatta 19 Mart İmamoğlu meselesinden dahi önce çözmesi gereken sorunu bu.

Yeni bir liderin doğmasına tanık olduğumuz 19 Mart sonrası sürecini başarıyla yürüten ve her kesimin takdirini kazanan yönetim acaba Kürt meselesindeki dönüşüm sürecinde aynı başarıyı gösterebilecek mi? Parti, sürecin Mecliste şeffaf bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini anlatmak konusunda başarılı oldu. Bu amaçla önerdiği Meclis komisyonu kurulmasına ön ayak oldu. MHP, DEM ve hatta AKP çözüm sürecinde tüm partilerin, özelikle de CHP’nin çalışmalara dahil olması gerektiğinin farkında. Sonuçta kararların nitelikli çoğunlukla alınması önerisi kabul edilen CHP, komisyona katıldı. Partinin kararlı duruşu, açılım politikasının başarılı olduğuna işaret ediyor.

Sürecin Meclis marifetiyle şeffaf yürütülmesini sürekli dile getiren partinin kendi önerdiği komisyona katılmaması, Meclis platformunda kendisini soyutlaması eşyanın tabiatına aykırı bir tavır olurdu. Bu itibarla, ulusalcı kanadın AKP ile hiçbir platformda bulunulmaması düşüncesi, anlaşılır ve duygusal bir istem olmasına, karşın uygulanması partinin kendisini inkâra düşürmesi anlamı taşırdı. Komisyona katılması ve etkili çalışmaları sosyal demokrat iddiası olan bir partiden beklenen bir tavırdı ve gelişmeler de bu yönde oldu. Ancak partinin belirli bir kanadının ve CHP’ye son dönemde sempati besleyen kararsız seçmen kümesinin görüşü partinin bu tavrıyla açıkça çelişmekte.

Bilinen kuruluşların yaptığı araştırmalarda açılımı olumlu bulanlar başlarda üçte bir iken şimdilerde üçte ikiye yükseldi. Konu hakkında tabanı adeta ikiye bölünen CHP’de ise kayda değer bir değişim olmadı. Burada asıl sorgulanması gereken, partinin tabanını konsolide edememesi. Son iki belediye seçimi dışında politikasını tabana izah edip rızalarını alamaması handikap oluşturuyor. Aslında bu durumun genelde “kitle”, özelde sosyal demokrat partilerin tipik sorunu olduğu unutulmamalı.

Bu aşamada parti bir şey yapamaz mıydı? Kuşkusuz yapardı. Önemli sayıda örgüt mensubu cezaevinden çıkarılırken en azından Kent Uzlaşısı nedeniyle tutsak edilen partililerin özgürlüğe kavuşturulması ve kayyum atanan belediyelerde ise eski duruma dönülmesi başarılabilirdi. Bu başarı, parti politikasına rıza göstermeyen tabanın ikna edilmesini kolaylaştırırdı.

Politikasını sadece tepki üzerine kurgulayan “bakiye” partilerde Kürt sorununda güvenlikçi politikayı önceleyen kitle, beşte bir düzeyinde iken, CHP’de bu oran yarıya yakın. Bu durumun üzerinde düşünülmeli ve parti kendisini ciddi şekilde sorgulamalıdır.

Baykal döneminde ulusalcı kimliğe bürünen parti, 2019 seçimlerinde, başta büyükşehirler olmak üzere, kazandığı belediyelerdeki başarılı uygulamalarıyla halka uzandı. İstenilen düzeyde olmasa dahi halkla bütünleşti, halkla birlikte halk için çalıştı ve 2024 seçimlerindeki parlak zaferini elde etti. Kuşkusuz bu başarı sosyal demokrat belediyeciliğin başarısı idi. Demek ki parti, politikasını sosyal demokrasiye yönlendirdiği ve bunu tabanına doğru biçimde anlattığı ölçüde başarılı oluyor. Dolayısıyla parti, Kürt sorununa sosyal demokrat pencereden bakmalı ve tabanını buna ikna etmeli. Bunu yaparken tabanındaki bir tek kişiyi dahi kaybetmeden geniş anlamdaki demokrat kitlenin sempatisini kazanacağı politika izlemeli.

Diğer yandan CHP zayıf olduğu alanda iktidarla polemiğe girmeyi bırakmalı. Kürt sorunu dahil tüm alanlarda demokratikleşme politikalarını öncelemeli ve diğer partilerle güçlü olduğu bu alanda tartışma yapmalı. Demokrasi, sadece sol/sosyal demokrat partilerin değil, parlamenter rejimlerin vazgeçilmez temel argümanıdır. Açılım sürecine bu perspektifte yaklaşmalı ve çözümün temel argümanı olarak demokrasiyi sürekli gündemde tutmalı. Gündemi takip eden değil, belirleyen olmalı.

Bernard Shaw, Fabian sosyalistlerini, “Devrimci kahramanlıkların hoşa giden kolaycılığından vazgeçip, sıradan parlamento yöntemleriyle gerçekleştirilebilir reformlar için uğraşmak gibi zor bir işi üstlenmek noktasında anlaşmışlardır” diye ifade etmişti. CHP’nin de, tabanının tümünün sosyal demokrasiye evrilmesini sağlamasından ve demokrasiyi öncelemesinden öte yol gözükmemekte.