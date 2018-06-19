SD Dergi 89/90 Sayısı Çıktı! Dosya: “Emeğin Farklı Yüzleri, Ortak Süreçleri”

15 SHARES Share Tweet

Sunuş

Değerli okurlar,

Bu sayımızın dosya konusunu, farklı yüzleri ve süreçleri ile “emek” oluşturuyor. Derginin hemen hemen yarısını kaplayan emeğe ilişkin yazıların yanısıra OHAL ve KHK, dış politika ve “seçim öncesi” bölümlerimiz var. Bu sayıda seçimlere iki yazı ile yer verdik. Ancak bir sonraki Temmuz – Ağustos sayımızın dosya konusu seçime ayrıldı.

Emek konusuyla ilgili ilk üç yazıda Meryem Koray savunma ve mücadele politikalarını, Ali Rıza Güngen Marksizmin emek konseptini, Sinan Alçın ülkemizde çalışma süreçlerindeki gelişmeleri ele alıyor.

Hakan Koçak ile yapılmış bulunan söyleşi, Türkiye’de emeğe konulan yasaklara “1 Mayıs” üzerinden ışık tutuyor.

Dosya konusuna ayrılan ikinci bölümde, emeğin özel durumları irdeleniyor. Deniz Beyazbulut kadın işçileri; Ece Öztan, geçici işler bağlamında gençlerin emeğini incelemeye alırken; Didem Danış Suriyeli göçmen emeğini; Coşku Çelik de “Soma” özelinde emeğe dönük ilişkileri gözler önüne seriyor.

İkinci bölümün konusu, “OHAL / KHK” ve bu olguların sosyal ve siyasal uzantıları. Fazıl Sağlam’ın Kemali Saybaşılı’yı anarken Türkiye akademik dünyasının uğradığı tırpanları sergilediği yazıyı, Ulaş Bayraktar’ın akademiye yapılan müdfahalelerin KHK mağdurunda yarattığı fırtınaları açıkladığı duygusal not izliyor.

Bu bölüm, Kuvvet Lordoğlu‘nun OHAL dönemi AKP uygulamalarını inceleyen makalesi ve onu izleyen Vecdi Sayar imzalı sanat, sanat üretimi ve sanatçı kavramlarını irdeleyen yazıyla sona eriyor.

Bir sonraki bölümde “dış politika” ele alınıyor. Önce Kerem Gökten ve Çağatay Edgücan Şahin imzalı Çin’deki emek ilişkilerini konu alan yazı var. Daha sonra Ali Tirali, Fransa’da Macron ile geçen ilk yılı gözden geçiriyor. Bölümün son makalesinde Emre Özdemir, AKP’nin dış politikayı iç politikaya alet etme süreçlerini gözler önüne seriyor.

Son iki makale, dergi sorumlularından ikisinin, önümüzdeki seçim sürecine ilişkin yazıları. İlk makalede Ercan Karakaş 24 Haziran öncesi bir durum saptaması yaparken, Aydın Cıngı bu seçimlerin AKP Parantezi”nin sonunu getirip getirmeyeceği konusunu ele alıyor.

24 Haziran öncesinde hepimiz heyecanlı, kuşkulu ama aynı zamanda umutlu bir bekleyiş içindeyiz. Önümüzdeki yazın ve daha sonraki mevsimlerin mutlu geçip geçmeyeceğini 24 Haziran ve büyük bir olasılıkla 8 Temmuz günü belli olacak.

Sonuç ne olursa olsun, Siyasal İslam iflas etmiştir; “AKP tek adam rejimi” iflas etmiş bir ideolojinin sürdürülnesine yetmeyecek; “radikal dinci, kleptokratik despotizm” orta dönemde yıkılacak; “AKP Parantezi” kapanacaktır. Rahat olalım: geleceğe umutla bakalım.

İçindekiler

Emek İçin Zaman Zor, Ya Savunma/Mücadele Hatları?…

Meryem KORAY

Marx’ın Ufuk Açıcı Emek Tartışması

Ali Rıza GÜNGEN

Türkiye’de Çalışma Rejimi ve Emek Süreçlerinde Dönüşüm

Sinan ALÇIN

Söyleşi: Türkiye’de Yasakların, Mücadelenin ve Siyasetin Tarihini 1 Mayıs’lar Üzerinden Okumak

Hakan KOÇAK

Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği

Deniz BEYAZBULUT

Geçicilik ve Genç Emeği: AVM Mağazacılığında Emek Süreçleri

Ece ÖZTAN

Suriyeli Göçmen Emeği: Küresel Konfeksiyon Sektörünün (Şimdilik) Son Halkası

Didem DANIŞ

Tarımdan Madenciliğe, Madencilikten İşsizliğe Soma’da Sınıf İlişkilerinin Dönüşümü

Coşku ÇELİK

Anılarla Kemali Saybaşılı

Fazıl SAĞLAM

Düşmanlarla Savaşarak Değil, Sevdiklerimize Sarılarak Kazanacağız!

Ulaş BAYRAKTAR

Bir Kavşak Noktasına Yaklaşırken…

Kuvvet LORDOĞLU

Sanat, Emek, Adalet

Vecdi SAYAR

Çin’deki Emekçi Sınıfların Güncel Durumu Üzerine Bir Not

Kerem GÖKTEN • Çağatay Edgücan ŞAHİN

Macron: Bir Yıl!

Ali Tirali

Dış Politikanın Manipülasyonu: AKP İçin Seçim Önceliği

Emre ÖZDEMİR

24 Haziran Seçimine Giderken Durum

Ercan KARAKAŞ

“AKP Parantezi”nin veya Kleptokratik Despotizmin Sonu mu?

Aydın CINGI