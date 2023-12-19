SD Dergi 151/152 Sayısı Çıktı: Dijitalleşme Yolunda

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Sosyal Demokrat Dergi’nin değerli okurları;

Dergimizin bu son basılı sayısı için belirli bir tema saptamadık. Yazarlar bizzat saptadıkları konuyu uygun gördükleri kapsamda işlediler. Dolayısıyla derginin içeriğini oluşturan makaleler, her zaman yapıldığı gibi gruplandırılarak sıralanmadı. Girişe, Sosyal Demokrat Dergi’nin yayımlanmaya başladığı 1988 yılından bu yana geçirdiği evreleri siyasal bağlamına da oturtarak anlatan Ercan Karakaş’ın ve basılı formdan dijital baskıya geçme gerekçelerini ayrıntılı biçimde açıklamış olması bakımından, genel yayın yönetmeni Aydın Cıngı’nın yazıları kondu. Ondan sonraki yazılar, elimize geçtikleri tarih esas alınarak kronolojik sıraya göre dizildi

Buradan elveda!

Yeni yılda bilgisayarlarımızın başında, www.sosyaldemokratdergi.org web sitesinde buluşmak üzere!

Aydın CINGI

İçindekiler

BİLGİ İKTİDARDIR – SOSYAL DEMOKRAT DERGİ’NİN KISA HİKAYESİ (1988-2023) VE GELECEK

Ercan KARAKAŞ

YENİ BİR DÖNEME YELKEN AÇARKEN

Aydın CINGI

DERGİM…

A.Babür ATİLA

COĞRAFYA KADER MİDİR?

Elif BULUT

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) TARİHİ VE SİYASAL SORUMLULUĞUNUN FARKINDA MIDIR?

Bahri YILMAZ

YERLİLER BİTKİ MİDİR?

Tuba TORUN

CUMHURIYETIMIZIN

100. YILINDA SOL POLİTİKALAR ÖNEM KAZANIYOR

Erol KIZILELMA

YÖNETİM KAVRAMI SADECE ULUSAL DÜZEY İLE SINIRLI DEĞİLDİR

Rasim ŞİŞMAN

CUMHURİYETİ CUMHURİYET YAPAN DEVRİMLER

Cem ERCİYES

ŞİDDETSİZ, ÖZGÜR VE ONURLU BİR YAŞAM İÇİN…

Ece ÖZTAN