Filiz Aydın Koç – 24 Haziran 2018 Erken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim Sonuçları Analizi

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24 Haziran 2018 seçimleri, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin aynı anda seçilmesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turlu olması ve milletvekili seçiminde ittifak uygulamasının hayata geçirilmesi nedeni geçmiş seçimlerden temel farklıklar içeriyordu.

Seçim öncesinde seçmenin farklı kombinasyonlarda oy verebileceği tartışılıyordu. Beklenen oldu ve oy geçişleri daha önceki seçimlerden daha yoğun oldu ve hemen her partide gerçekleşti. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerine göre AK Parti 7 puan kaybederek %42,5, CHP 2,5 puan kaybederek %22,6, HDP 1 puan artarak %11,7, MHP yaklaşık 1 puan kaybederek %11,1, İyi Parti %10, Saadet Partisi yaklaşık %0,5 puan arttırarak %1,3 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, kamuoyu ve özellikle muhalefetin genel beklentisi, seçimin ikinci tura kalacağı yönündeydi. Ancak öyle olmadı. ERDOĞAN oyların %52,4’ünü alarak ilk turda kazandı. M. İnce %31 oy ile CHP açısından bir rekora imza attı. Demirtaş %8, Akşener %7 ve T. Karamollaoğlu %1 ile beklenen oranlardan daha düşük oylar aldılar.

Bir diğer yenilik ise “İttifak Yasası” idi. Yasa gereği, seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayıları ittifakın toplam oy sayısına göre belirlenecek, ittifak içinde hangi partinin kazanacağını da partilerin aldıkları oy sayıları belirleyecekti. Dolayısıyla ittifak yapmak -seçim çevresine göre değişim göstermekle birlikte- ittifak içindeki güçlü partinin vekil çıkaramadığı seçim çevrelerinde, ittifak içindeki diğer parti/partilerin oyları ile vekil kazanmaya fayda sağlayacaktı. Sonuç olarak bu gerçekleşti. CHP 1 Kasım 2015’de %25 oy alarak 134 vekil kazanırken, 24 Haziran’da %22,5 oy ile 146 vekil kazandı. 550 vekilden 600 vekile geçiş neden ile vekil sayısında artış olsa da bazı seçim çevrelerinde (Elazığ, K. Maraş gibi) vekillikler örneğin ittifak oyları ile kazanıldı.

Seçmen Sayıları ve Katılım

Artan nüfus ve seçmen sayıları birlikte değerlendirildiğinde 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimlerine 54.049.940 olan seçmen sayısı 56.322.632’ye yükseldi. Bu (toplam seçmen sayısı artışı: 2.272.692 %4,2) makul bir artıştır.

Seçmen artışı en yüksek yine Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 340.820 seçmen ile %15 artış oranı ile gerçekleşti. Sırasıyla Akdeniz, Ege, Doğu Marmara ve İstanbul bölgeleri geliyor. En az seçmen artışı ise %1,5 ile Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde oldu. Yurtdışı seçmenler ise yurtiçine yakın bir oranda %5 artış göstererek 3.032.206’ya yükseldi.

24 Haziran’da seçime katılım; 10 Ağustos 2014’te ilk olarak yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki %74,13 oranındaki katılımı aşarak %86,5 olarak gerçekleşti. Seçmenin aynı anda oy verdiği milletvekili seçimlerinde de katılım aynı oranda gerçekleşti. Geçerli oy oranları her iki seçimde aynı (%97,8) oldu. Geçmiş genel seçimlerin katılımı ile birlikte değerlendirildiğinde 2002’den itibaren en yüksek katılım gerçekleşti. Yurtdışı seçimlerinde de geçmiş beş seçime göre en yüksek katılım gerçekleşti ve %50,1 olarak açıklandı.

24 Haziran milletvekili seçimlerinde, yaklaşık 1,5 milyonu yurtdışı seçmen olmak üzere toplam 8 milyon seçmen sandığa gitmedi ve kullanılan oyların 1.073.285’i (%2) geçersiz sayıldı. Geçersiz oy oranının geçmiş genel seçimlere göre çok yüksek olmadığı söylenebilir.

Yurtdışı Oyları

Toplam seçmenin %5’ini oluşturan yurtdışı seçiminde oyların %59,4’ünü Erdoğan, %25,8’ini İnce, %3’ünü Akşener, %11,1’ini Demirtaş, %0,6’sını Karamollaoğlu, %0,2’sini ise Perinçek aldı. Milletvekili seçimlerinde ise %51,7’sini AK Parti, %17,8’ini CHP, %17,3’ünü HDP , %8’ini MHP, %4’ünü İyi Parti, %0,8’ini Saadet Partisi %0,3’ünü Vatan Partisi, %0,1’i HÜDAPAR aldı.

Toplam yurtdışı seçmeninin %76 sının yaşadığı beş ülkede sonuçlar şöyle (Tablo-1);

Seçmenin %48’inin yaşadığı Almanya’da katılım %46 oranında gerçekleşti. Oyların %65’ini Erdoğan, %22’sini İnce, %3’ünü Akşener, %10’unu ise Demirtaş aldı. Erdoğan AK Partinin 1 Kasım’daki oylarını 81 bin oy (%24) arttırdı. İnce ise CHP’nin 1 Kasım’daki oylarını 58 bin oy (%69) arttırdı.

Seçmenin %11’inin yaşadığı Fransa’da katılım %47 oranında gerçekleşti. Oyların %63,7’sini Erdoğan, %15’ini İnce, %1,6’sını Akşener, %19’unu ise Demirtaş aldı. Erdoğan AK Partinin 1 Kasım’daki oylarını 19 bin oy (%23) arttırdı. İnce ise CHP’nin 1 Kasım’daki oylarını 11 bin oy (%94) arttırdı.

Seçmenin %9’unun yaşadığı Hollanda’da katılım %47 oranında gerçekleşti. Oyların %73’ünü Erdoğan, %18’ini İnce, %3’ünü Akşener, %5’ini ise Demirtaş aldı. Erdoğan AK Partinin 1 Kasım’daki oylarını oylarının 9 bin (%11) arttırdı. İNCE ise CHP’nin 1 Kasım’daki oylarını 9 bin oy (%67) arttırdı.

Seçmenin %5’inin yaşadığı Belçika’da katılım %54 oranında gerçekleşti. Oyların %75’ini Erdoğan, %15’ini İnce, %3’ünü Akşener, %7’ini ise Demirtaş aldı. Erdoğan AK Partinin 1 Kasım’daki oylarını yaklaşık 18 bin (%46) arttırdı. İnce ise CHP’nin 1 Kasım’daki oylarını 6 bin oy (%104) arttırdı.

Seçmenin %4’ünün yaşadığı Avusturya’da katılım %49 oranında gerçekleşti. Oyların %75’ini Erdoğan, %15’ini İnce, %3’ünü Akşener, %7’ini ise Demirtaş aldı. Erdoğan AK Partinin 1 Kasım’daki oylarını yaklaşık 7 bin oy (%25) arttırdı. İnce ise CHP’nin 1 Kasım’daki oylarını 4 bin oy (%102) arttırdı.

Birleşik Krallık ’ta Erdoğan %34 oranında oyunu arttırırken, İnce %205, ABD’de AK Partinin 1 Kasım’daki oylarını Erdoğan %9 oranında arttırırken İnce %76 oranında arttırdı.

Ülkelerdeki İnce’nin oy artışlarına bakıldığında yurtdışı katılımının artmasında, yurtiçindeki İnce rüzgarının etkisi olduğu söylenebilir.

Tablo-1: Yurtdışı seçmeninin %76 sının yaşadığı beş ülkede ise sonuçlar (%)

Ülke Seçmen Oranı % 24 Haziran Katılım % 1 Kasım Katılım % 24 Haziran 2018 1 Kasım AKP’ye Göre ERDOĞAN Artış % 1 Kasım CHP’ye Göre M.İNCE Artış % ERDOĞAN % İNCE % AKŞENER % DEMİRTAŞ % Almanya 48 46 41 65 22 3 10 24 69 Fransa 11 47 46 64 25 2 19 23 94 Hollanda 9 47 47 73 18 3 5 11 67 Belçika 5 54 43 75 15 3 7 46 104 Avusturya 4 49 41 75 15 3 7 25 102

24 Haziran ile 16 Nisan 2017 Referandumu Karşılaştırması

Öncelikle 16 Nisan 2017 referandumuna göre katılımı detaylı irdelediğimizde; 24 Haziran’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde başta olmak üzere 51 ilde katılımın düştüğünü, batı illerinin yoğun olduğu 30 ilde ise katılımın arttığını görüyoruz. Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sandığa çeşitli nedenlerle gidilemediği görülüyor. Muhalif seçmenin daha yoğun olduğu illerde ise katılımın 16 Nisan’a göre arttığı görülüyor, bu değişim isteğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. (Tablo-3)

24 Haziran Milletvekili seçimlerini, 1 Kasım katılımı ile karşılaştırıldığında ise; Hakkari, Şırnak, Mardin illeri dışında tüm illerde katılım artmıştır. Türkiye geneli 81 ilde katılımın ortalama %3,9 artması; seçmenlerin seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir talebi olarak değerlendirilmeli. Ayrıca 30 büyükşehrin ortalama katılım artışı %3,5 iken diğer 51 ilin katılım artış ortalamasının %4 olduğu görülüyor.

Erdoğan’ın oyları ile “Evet” oylarının karşılaştırması

Erdoğan’ın aldığı oy sayıları ile “Evet” oylarını karşılaştırdığımızda; Erdoğan’ın toplamda “Evet” oylarından yaklaşık 1 milyon oy daha fazla aldığını görüyoruz.

Sadece Güney Doğu bölgesi illerinde Erdoğan’ın aldığı oyların, “Evet” oylarından daha düşük olduğu görülmekte, diğer tüm illerde Erdoğan’ın oyunun “Evet” oy sayısını geçtiği görülmektedir (Tablo-2). Dolayısıyla Güney Doğu’da geçmişte sistem değişikliğine “Evet” dediği halde Erdoğan’a oy vermeyen bir kısım seçmenden bahsedilebilir.

Tablo-2: Erdoğan’ın Oyu İle “Evet” Oyları Karşılaştırması

Sno ERDOĞAN’ın Oy Kaybettiği İller Azalan Oy Sayısı ERDOĞAN’ın Oyunu Arttırdığı İller Artan Oy Sayısı 1 Şanlıurfa -51.378 Balıkesir 28.663 2 Diyarbakır -24.277 Ordu 29.208 3 Muş -16.702 Mersin 30.144 4 Mardin -16.205 Adana 31.580 5 Ağrı -15.836 Manisa 33.734 6 Van -11.903 Kayseri 36.949 7 Şırnak -10.408 Hatay 39.674 8 Hakkari -10.094 Kocaeli 40.538 9 Kars -7.783 Antalya 41.599 10 Bitlis -7.406 Samsun 42.286 11 Batman -6.824 Konya 43.257 12 Siirt -5.243 Gaziantep 45.922 13 Iğdır -3.580 İzmir 60.244 14 Adıyaman -3.225 Bursa 62.373 15 Elazığ -3.040 Ankara 98.415 16 Bingöl -2.022 İstanbul 99.252

“Hayır” oy sayıları ile muhalif toplam oyların (M. İnce+ M. Akşener+ S. Demirtaş+ T.Karamollaoğlu) karşılaştırılması

Büyükşehirlerin tamamında; “Hayır” oylarının dört adayın toplam oyundan daha yüksek olduğu, Güney Doğu illerinde ise “Hayır” oylarının dört adayın toplam oyundan daha düşük olduğu görülüyor. Buradan da özellikle büyükşehirlerin sistemi değişikliğini reddettiği halde; Erdoğan yönetimini daha fazla tercih ettiği yorumu yapılabilir.

Erdoğan ile 1 Kasım AK Parti oyları karşılaştırıldığında…

Erdoğan’ının 1 Kasım’daki AK Parti oy oranına göre %7 oranında oyunu arttırdığı, Iğdır ve Adıyaman illeri dışında oy kaybetmediği, en çok oy arttırdığı illerin Şırnak, Hakkari, Tunceli, Osmaniye, Diyarbakır, Mersin, Van, Kars, Bitlis, Adana, Siirt illeri olduğu görülmektedir.

M.İnce ile 1 Kasım CHP oyları karşılaştırdığında…

İnce’nin CHP oylarından yaklaşık 3 milyon oy, %23 oranında daha fazla aldığı, dört ilde (Zonguldak, Bilecik, Edirne, Sinop) CHP oylarından daha düşük oy aldığı, kalan 77 ilde CHP oylarından fazla oy aldığı görülmektedir.

En çok oy artışı olan iller sayısal olarak; İstanbul 600 bin oy, İzmir 250 bin oy, Ankara 205 bin oy, Bursa- Antalya 100 bin oy, Mersin 87 bin oy, Adana 81 bin oy, Hatay 77 bin, Kocaeli 66 bin, Gaziantep 64 bin, Konya, 57 bin, Kayseri, 55 bin oydur.

İnce; CHP’ye göre oy artışının %81’i yani yaklaşık 2 milyon 300 binini 30 büyükşehirden almış, kalan 700 bin fark oyunu ise kalan 51 ilden almıştır.

İnce’nin CHP’ye göre arttırdığı oy sayıları ve oranları aşağıdaki tablodaki gibidir. En çok oy arttırdığı bölge %21 ile İstanbul, en az oy arttırdığı bölge ise %2,6 ile Doğu Karadeniz bölgesidir. (Tablo-3)

Tablo-3: M.İNCE ile 1 Kasım CHP oyları karşılaştırması

S No Bölge Artan Oy Sayısı Yüzde 1 İstanbul 600.740 21,2% 2 Ege 441.122 15,5% 3 Akdeniz 423.675 14,9% 4 Batı Anadolu 270.221 9,5% 5 Doğu Marmara 241.396 8,5% 6 Güneydoğu Anadolu 214.454 7,6% 7 Orta Anadolu 161.068 5,7% 8 Orta Doğu Anadolu 125.187 4,4% 9 Batı Marmara 119.117 4,2% 10 Batı Karadeniz 93.752 3,3% 11 Kuzeydoğu Anadolu 74.779 2,6% 12 Doğu Karadeniz 73.357 2,6% Toplam 2.838.868 100,0%

Demirtaş ile 1 Kasım HDP oyları karşılaştırıldığında;

DEMİRTAŞ 1 Kasım’da HDP’nin aldığı oydan yaklaşık 1 milyon oy daha düşük almıştır. Tüm bölgelerde oy kaybetmiştir. Bölgelere göre oy kaybına baktığımızda İstanbul’da %26 oranında oy kaybederken, Güney Doğu Anadolu bölgesinde %16 oranında oy kaybetmiştir.

24 Haziran 2018 ile 1 Kasım 2015 milletvekili seçimleri karşılaştırması

Son üç yılda yapılan üç genel seçim sonucunu birlikte değerlendirdiğimizde partilerin oy sayıları arasında ciddi farklılıklar gözlenmektedir. (Grafik-1)

Grafik-1: 7 Haziran- 1 Kasım- 24 Haziran partilerin oy karşılaştırması

24 Haziran’da Ak Parti artan seçmen sayılarına rağmen 1 Kasım’daki oy sayısının gerisine düşmüş yaklaşık 1,5 milyon oy (yaklaşık 3 puan) kaybetmiştir.

CHP 1 Kasım’dan daha düşük oy almış, yaklaşık 500 bin oy kaybetmiştir.

MHP 1 Kasım’daki oy sayısına neredeyse eşit oy almış, 1 Kasım’a göre oy kaybı söz konusu değildir. 7 Haziran’a göre ise yaklaşık 1,8 milyon daha düşük oy almış. Dolayısıyla duruma göre parti değiştiren MHP seçmeni bu kez Ak Parti yerine İyi Parti’yi seçmiştir. Bu değişim yaklaşık 1,5 puandır.

HDP sayısal olarak en yüksek oyu 24 Haziran’da almıştır.

Saadet Partisi ise 24 Haziran’da 7 Haziran’ının bile gerisinde kalarak 1 Kasım’daki oyunu ikiye katlayabilmiştir.

600 vekilin dağılımına baktığımızda AK Parti 295, MHP 49, CHP 146, İyi Parti 43, HDP 67 şeklinde olup Cumhur ittifakı 344, Millet İttifakı 256 vekil çıkarmıştır. AK Parti 2 ilde, MHP 50 ilde, CHP 23 ilde, İyi Parti 55 ilde, HDP 57 ilde vekil çıkaramamıştır.

Millet İttifakı; Antalya, Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Tunceli illerinde Cumhur İttifakından daha yüksek oy almıştır.

HDP’nin Cumhur İttifakından daha yüksek oy aldığı iller ise Ağrı, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van’dır. Diğer tüm illerde Cumhur İttifakı daha fazla oy almıştır.

HDP’nin Millet İttifakından daha yüksek olduğu iller ise; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van’dır.

30 Büyükşehir için Cumhur ittifakı ile 1 Kasım’daki AKP+MHP oylarının toplamının arasındaki farka bakıldığında ise Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehirleri hariç 27 büyükşehirde Millet ittifakı daha yüksek oy almıştır.

Cumhur İttifakı; Orta Doğu Anadolu bölgesi dışında tüm bölgelerde 1 Kasım’dan (AKP+MHP’nin toplam oyundan) daha düşük oy almıştır. Kuzey ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki fark ise minimaldir. Cumhur İttifakı ülke genelinde ise yaklaşık 2,5 milyon oy daha düşük almıştır. (Tablo-4)

Tablo-4: Bölgelere Göre Cumhur İttifakının 1 Kasım (AKP+MHP)’ a göre oy farkları

Bölge Oy Sayısı Yüzde İstanbul – 502.839 -20,6% Akdeniz – 471.057 -19,3% Ege – 441.795 -18,1% Batı Anadolu – 351.717 -14,4% Doğu Marmara – 222.731 -9,1% Batı Marmara – 134.322 -5,5% Orta Anadolu – 133.133 -5,5% Batı Karadeniz – 114.399 -4,7% Doğu Karadeniz – 62.195 -2,5% Kuzeydoğu Anadolu – 15.045 -0,6% Güneydoğu Anadolu – 1.186 0,0% Orta Doğu Anadolu 9.468 0,4% Toplam – 2.440.951 100,0%

İnce’nin CHP’den daha fazla oy aldığı kıyı bölgelerinde, CHP’nin en yüksek oy kayıpları yaşadığı görülmektedir. İnce CHP’den yaklaşık 3,5 milyon oy fazla oy alarak tüm bölgelerde CHP’den daha yüksek oy almıştır. CHP ise 1 Kasıma göre yaklaşık 750 bin oy kaybetmiştir.

Tablo-5: Bölgelere göre 24 Haziran İNCE- CHP ve 24 Haziran CHP- 1 Kasım CHP Karşılaştırması

Bölgeler 24 Haziran İNCE-CHP 24 Haziran CHP- 1 Kasım CHP İstanbul 881.963 – 281.223 Ege 592.468 – 163.262 Akdeniz 538.178 – 114.503 Doğu Marmara 344.141 – 102.745 Batı Anadolu 370.066 – 99.845 Batı Marmara 199.105 – 79.988 Batı Karadeniz 136.453 – 42.701 Doğu Karadeniz 77.536 – 4.179 Kuzeydoğu Anadolu 66.107 8.672 Güneydoğu Anadolu 180.765 33.689 Orta Doğu Anadolu 88.313 36.874 Orta Anadolu 109.377 51.691 Toplam 3.584.472 – 757.520

Aşağıda, 24 Haziran 2018 ile 1 Kasım 2015 seçimindeki oy farklarının karşılaştırması tablosu yer almaktadır.

Tablo 6: 24 Haziran 2018 – 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Karşılaştırması

Bölgeler AKP FARK CHP FARK HDP FARK SAADET FARK MHP FARK İYİ PARTİ Akdeniz – 236.817 – 114.503 131.585 32.293 – 234.240 819.817 Batı Anadolu – 402.281 – 99.845 86.640 59.592 50.564 568.572 Batı Karadeniz – 166.023 – 42.701 24.449 14.033 51.624 293.616 Batı Marmara – 10.039 – 79.988 41.376 8.332 – 124.283 351.721 Doğu Karadeniz – 114.770 – 4.179 10.703 12.256 52.575 174.822 Doğu Marmara – 247.760 – 102.745 69.398 34.490 25.029 574.481 Ege – 156.830 – 168.676 150.299 30.920 – 319.981 908.445 İstanbul – 492.419 – 281.223 245.651 71.563 – 10.420 754.285 Güneydoğu Anadolu – 146.821 33.689 – 22.158 42.660 145.635 151.133 Kuzeydoğu Anadolu – 59.410 8.672 – 7.089 10.128 44.365 67.915 Orta Doğu Anadolu – 58.195 36.874 – 27.594 12.228 67.663 76.899 Orta Anadolu – 254.980 51.691 14.632 19.258 121.847 249.004 Toplam – 2.346.345 – 762.934 717.892 347.753 – 129.622 4.990.710

Tüm bu bulgulara ve yukarıdaki tabloya göre;

AK Partiden İyi Parti’ye oy geçişi (yaklaşık 4-4,5 puan)

AK Parti’den MHP’ye oy geçişi (yaklaşık 0,5 puan)

CHP’den HDP’ye oy geçişi (yaklaşık 1,5 puan)

CHP’den İyi Parti’ye oy geçişi (yaklaşık 1,5-2 puan)

MHP’den İyi Parti’ye oy geçişi (yaklaşık 1-1,5 puan)

Saadet Partisi’nden AK Parti’ye (yaklaşık 0,5 puan) oy geçişi olduğu söylenebilir.

İnce CHP oylarından yaklaşık 3 milyon daha fazla oy aldı. İnce’nin CHP’den daha fazla oy aldığı kıyı bölgelerinde, CHP en yüksek oy kayıpları yaşamıştır.

Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehirleri hariç 27 büyükşehirde Millet ittifakı daha yüksek oy almıştır.

Cumhur İttifakı; Orta Doğu Anadolu bölgesi dışında tüm bölgelerde 1 Kasım’dan (AKP+MHP’nin toplam oyundan) daha düşük oy almıştır.

AK Parti; 1 Kasım sonuçlarına göre AK Parti tüm bölgelerde oy kaybetmişken en büyük kaybı İstanbul ve Batı Anadolu bölgesinde, en az kaybı ise Batı Marmara’dadır. İttifakı MHP ise; 8 bölgede oy arttırırken; Akdeniz, Doğu Karadeniz, Ege ve İstanbul’da oy kaybetmiştir.

İyi Parti; en yüksek oyunu Ege bölgesinden almış, Akdeniz ve İstanbul diğer en yüksek oy aldığı bölgelerdir. Saadet Partisi; tüm bölgelerde oyu arttırmış, en yüksek artışı İstanbul’dadır. HDP; Güney, Kuzey ve Orta Doğu Anadolu bölgeleri dışında tüm bölgelerde oyunu arttırmış, en yüksek artışı İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgesinde olmuştur.

1 Kasım’da AK Parti %49,5 oy ile 317, MHP %11,9 ile 40 vekil; toplamda %61,4 oy oranı ile 347 vekil ile meclis çoğunluğunun %63’üne sahip olurken;

24 Haziran’da AK Parti %42,6 oy ile 295, %11,1 oy ile 49 vekile; toplamda %53,7 oy oranı ile 344 vekile ve meclis çoğunluğunun %57’sine sahip oldular. Dolayısıyla İttifak Yasası yaklaşık 8 puanlık oy kaybına rağmen AK Parti açısından minimal avantajlı olmuştur.

Not: 1 Temmuz 2018 tarihli Anadolu Ajansı verileri kullanılmıştır.

*Filiz AYDIN KOÇ

Seçim Analisti

filizaydinkoc@gmail.com