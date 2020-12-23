Aydın CINGI’nın Yeni Kitabı Çıktı! “Siyasal İslamın Cumhuriyet ile Kavgası (2010-2020)”

SODEV Eski Başkanı, siyaset bilimci Aydın CINGI’nın “Siyasal İslamın Cumhuriyet ile Kavgası (2010 – 2020)” isimli kitabı Tekin Yayınevi tarafından yayınlandı.

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“Türkiye 21. yüzyılı kötü yaşıyor. Bu yüzyıla girdiğimizden beri, önceki yüzyılın son döneminden kalma serpintiler de dahil olmak üzere, başımıza gelmeyen kalmadı. Yüzyıl, ekonomik krizle başlamıştı. Ancak bizi bekleyen en büyük felaket AKP’nin, 2002 seçiminde seçmenin üçte birinin oyuyla tek başına iktidar sahibi edilmesi oldu. Çoğumuz, o zamanlar başımıza geleni kavramamış ve bizi beklemekte olan felaketi aklımıza getirmemiştik.

Yaşanmakta olan ve henüz bitmemiş bir sürece ilişkin kesin yargılara varmak, bir yandan tanığı olunan o sürecin tarihini yazmak zordur. Ben yine de böyle bir çabaya giriştim. Ancak kitabın okurda uyandıracağı izlenim ne olursa olsun, gelecek kuşakların, halen içinde bulunduğumuz ama sonuna vardığımız 2010-2020 dönemini, Cumhuriyet’in en karanlık dönemi olarak tanımlayacağını düşünüyorum.”

Tanıtım bülteninden.